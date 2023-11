El entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, aseguró hoy que no estará en otro pedestal por haber conquistado este sábado la Copa Libertadores, tras derrotar su equipo en la final al Boca Juniors argentino 2-1 en el estadio Maracaná.

"Trabajo mucho y amo lo que hago. Intento ser un excelente marido, un excelente padre y un excelente amigo, estos dos son mis mayores títulos, no levantar copas. Creo que el fútbol necesita tener más estos títulos y menos endiosamiento, no me interesa saber si entré en otro pedestal, no entré, mi pedestal es el mismo", afirmó Diniz tras el encuentro.

Para el técnico, "es un momento de mucha felicidad, fruto de un trabajo que si no hubiéramos ganado, no seríamos unos fracasados. Boca Juniors no es un fracasado, hay que parar con esto. Quien llegó aquí es campeón. Campeón no es quien gana el título, es quien vive con dignidad, quien respeta y quien trabaja con amor".

Para Diniz, quien también es seleccionador brasileño, "si no hubiera ganado, continuaría trabajando para ganar en otra ocasión. Los campeonatos acaban y la vida continua. Campeón es quien mejora constantemente y consigue suplantar las críticas fáciles. Quien sabe lo que pasa está dentro, quien está fuera ve un sueño", agregó.

"En relación al Diniz de ayer y al de hoy y mañana, no creo que una persona sea un gran campeón porque ganó un título, no es mi concepto de persona campeona. Ya tuve muchos jugadores que son campeones y no ganaron ningún título, y otros que ganaron que no lo merecieron tanto", explicó.

Diniz también tuvo palabras de elogio para el joven John Kennedy, autor del gol de la victoria en la prórroga y que fue expulsado al celebrar el gol con la afición.

"Tiene mucho talento, nunca fue un jugador extremamente profesional y dedicado, pero este año pasó a serlo. John Kennedy está muy entrenado. Es talentoso y está muy bien entrenado. Es un toro. Estaba en condiciones de desequilibrar" como hizo, concluyó.

Prb/ol