Dino Baggio cree que tras la muerte de Vialli habría que "investigar las sustancias" que tomaron en los 90

El exfutbolista italiano Dino Baggio cree que habría que "investigar las sustancias" que tomaban en su época de futbolistas en los años 90 y saber si "ciertos suplementos" han podido hacer daño a sus organismos, como podría ser el caso de Gianluca Vialli, fallecido el pasado 6 de enero a causa de un cáncer de páncreas.

En una entrevista a la cadena 'Tv7', el excentrocampista, que lamentó que el que fuese compañero suyo en la Juventus se haya ido "demasiado pronto", consideró que necesitan "entender si ciertos suplementos han hecho daño con el tiempo".

"Yo también tengo miedo, le está pasando a demasiados jugadores. Deberíamos investigar las sustancias que tomamos durante ese tiempo, no sé si es por eso, pero tenemos que ver si ciertos suplementos son buenos para ti o no. En mis años, había controles, no tomabas cosas raras, eran normales, pero luego hay que ver si con el tiempo las expulsas o se quedan dentro. Entonces muchos hablaron de la hierba en los campos y de los productos que usaban, que causaban problemas*".

Europa Press