Dino Zoff: Italia celebra a una leyenda

"Es un ícono del fútbol italiano, un caballaro que atravesó durante décadas nuestro mundo y lo hizo con gracia, estilo, gentileza y sin olvidarse nunca de sus raíces y de los verdaderos valores del fútbol", resumió Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

"Por eso es un ejemplo y por eso también te estaremos por siempre agradecidos", agregó el dirigente durante una ceremonia en la que le otorgó la medalla de oro de la Liga Nacional Amateur y en la que acompañó al club Mariano, en el que creció hasta los 14 años en la entrega de premios por el centenario del club de Friuli Venezia Giulia, en la que recibió una casaca conmemorativa de Udinese, con el que debutó en la Serie A, firmada por todos sus jugadores.

Zoff es, en efecto, una leyenda viva del fútbol italiano, habiendo disputado cuatro Mundiales, el primero en México 1970, en el que fue subcampeón, además de los que albergaron Alemania en 1974, Argentina en 1978 y de la que significó la tercera Copa del Mundo para la "azzurra" en España 1982, a los que sumó el título de la Eurocopa de 1968.

A nivel de clubes y tras haber jugado en Udinese, Mantova y Napoli, el ex arquero hizo historia con la casaca de Juventus, que defendió entre 1972 y 1983 y celebró seis "scudettos" y dos Copas Italia, título que repitió como entrenador del club turinés en 1989-90, con el que también celebró en la Copa UEFA de esa misma temporada.

Como conductor de la selección nacional, cargo que asumió tras el Mundial de Francia 1998, Zoff fue subcampeón de la Eurocopa 2000, cuya final perdió con Francia, tras lo cual renunció "por dignidad" luego de las criticas que le propinó el entonces presidente del Milan y luego presidente del Consejo de Ministros de Italia, el ya fallecido Silvio Berlusconi.

En su esta como entrenador supo conducir en tres períodos a Lazio (club del que llegó a ser incluso presidente) y también a Fiorentina, a la que logró salvar en 2005 del descenso, que hoy vuelve a acosar al equipo de Florencia, por el momento a salvo, aunque no del todo.

"El fútbol me dio muchas oportunidades. Fue mi escuela y me siento orgulloso", afirmó Zoff, al recordar que "es importante comenzar en una buena escuela para llegar a la universidad" y decirse "un hombre del deporte, que te inculca valores. Para mí sigue siendo importante participar. Después, si uno es bueno continúa, pero la escuela es lo más importante, sobre todo hoy, porque los jóvenes de hoy lo tienen todo y si pierden, la culpa siempre es de otro".

"Zoffe es una bandera de nuestro fútbol", destacó Franco Carraro, dirigente deportivo y político italiano, mientras que Giancarlo Abete, presidente de la Liga Nacional Amateur, lo definió como "un patrimonio del fútbol italiano y de todo un país. Una presona que hizo grande al fútbol, que es un ejemplo y que supo conjugar el éxito deportivo con los valores éticos".

