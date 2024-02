Spencer Dinwiddie tiene intención de firmar con los Lakers de Los Ángeles, su equipo de casa, según informó el sábado a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de los detalles

El base fue enviado de los Nets de Brooklyn a Toronto el jueves y posteriormente lo liberaron Se convertirá en agente libre y es elegible para firmar un nuevo contrato una vez que cumpla la rescisión.

Pero tomó la decisión antes de que esto sucediera, dijo la persona a The Associated Press. La persona habló con AP en condición de anonimato debido a que aún no puede firmar ningún acuerdo.

El plan de Dinwiddie fue reportado primero por The Athletic.

Dinwiddie fue titular en 48 encuentros esta campaña por los Nets y promedió 12,6 puntos y 6,0 asistencias. Regresó para una segunda etapa con Brooklyn antes del límite de canjes del año pasado y llegó proveniente de Dallas en un paquete por Kyrie Irving.

También se reportó que los Mavs también estaban interesados en traer de vuelta a Dinwiddie, quien estuvo presente en el encuentro ante los Knicks en Nueva York del jueves.

Pero Dinwiddie, de 30 años, se dirigirá a la ciudad en la que nación y en donde asistió a la secundaria William Howard Taft. Los Lakers no pudieron mejorar su plantilla con canjes antes del límite del jueves, pero se lanzaron rápidamente al mercado.

Se reunirá con D'Angelo Russell, su excompañero en Brooklyn que tuvo 30 puntos el viernes en la victoria 139-122 ante Nueva Orleans, juego al que asistió Dinwiddie junto al gerente general de los Lakers Rob Pelinka.