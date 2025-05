Dios te salve, María, llena eres de gracia: Por qué los papas y católicos rezan a la Virgen María

GENAZZANO, Italia (AP) — El papa León XIV concluyó su primera bendición pública como pontífice con un Ave María, tras invocar la festividad de Nuestra Señora de Pompeya. En su primer viaje papal, visitó el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, en el pueblo medieval de Genazzano, y de regreso se detuvo a rezar junto a la tumba del papa Francisco en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

Estas son sólo tres de las innumerables vírgenes Marías en todo el mundo, cuya veneración es básica para los católicos —desde los fieles comunes hasta el papa. Incluso quienes son mucho menos devotos saben lo que significa rezar un Ave María.

El mes de mayo está dedicado a las celebraciones marianas, así que este es un vistazo a la historia y las tradiciones sobre María —y por qué rezarle a ella significa tanto para tantos.

Una María, una miríada de títulos

Según el Evangelio, María es la madre de Jesús —y el misterio de la encarnación del hijo de Dios a través de ella es fundamental para el dogma cristiano.

El título más antiguo para María es precisamente “madre de Dios”, o “Theotokos”, en el griego original. Fue elegido tras un acalorado debate teológico en los primeros siglos del cristianismo.

Santa María la Mayor es el santuario más antiguo dedicado a dicha advocación que aún se conserva, dijo Giuseppe Falanga, profesor de liturgia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Fue construido en una de las colinas de Roma en el siglo V —según la tradición, debido al sueño del papa y a una nevada de agosto en el que ahora también se celebra como el día de Nuestra Señora de las Nieves.

Existen tres categorías principales de títulos para María: primero, los relacionados con el dogma y los acontecimientos más importantes de su vida.

La Asunción, el 15 de agosto, por ejemplo, celebra la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Se caracteriza por misas y festividades religiosas, pero también por el auge de las vacaciones de verano, tanto para fieles como para ateos en países como Italia y Grecia, donde casi todo el trabajo, salvo el más esencial, se paraliza durante esa festividad.

Además, existen títulos relacionados con las apariciones. En diciembre, millones de personas se reúnen en México y en todo el continente americano para celebrar a la Virgen de Guadalupe, quien, según la tradición eclesiástica, se apareció a un indígena en 1531. Millones más visitan los santuarios de Fátima, Portugal, y Lourdes, Francia —otros lugares de apariciones en los últimos siglos.

Y también existen títulos con base en los deseos de peregrinos y fieles, desde el Buen Consejo hasta la protección (las numerosas Marías “Guardianas”) hasta la Estrella del Mar, invocada por los marineros.

“Es casi como si hubiera una María para todo”, dijo Kayla Harris, profesora y directora de la Biblioteca Mariana de la Universidad de Dayton, en Ohio.

Es también la razón por la que el rosario es una de las oraciones más utilizadas —incluso públicamente por el papa— y por la que la devoción popular a la Virgen María, incluidas las procesiones y festividades, es tan fundamental para el cristianismo, agregó Falanga.

Diferentes íconos, oraciones en común

No obstante, la forma en que María es representada varía mucho según la época y el lugar, refirió Harris. Existen Vírgenes Marías “negras” —pinturas y estatuas de piel oscura, como la muy querida Nuestra Señora de Aparecida, de Brasil—. En algunos iconos poco comunes, se la representa embarazada o como una mujer mayor.

Se la muestra sola o, con mayor frecuencia, con el niño Jesús en brazos, como en la pintura de Genazzano del siglo XV, que es un acercamiento de los dos rostros con los dedos de Jesús en el cuello de su madre. María, al mirar a Jesús también transmite una idea teológica: invita a los fieles a fijar su mirada en Cristo, no en ella.

De hecho, según el catecismo, los católicos deben rendir a María una veneración especial, pero no adorarla —algo reservado sólo para Dios, explicó Falanga.

Maternidad, oraciones y el mes de mayo

Es esa cercanía con la figura materna lo que hace a María tan universalmente atractiva como mediadora ante Dios, afirmó Harris.

Desde el siglo XIX, el mes de mayo ha estado dedicado a la Virgen María —aunque ya en la época griega y romana se celebraba a las diosas de la fertilidad en este mes de florecimiento primaveral, agregó.

El Día de la Madre se celebra en mayo en muchos países, incluidos Italia y Estados Unidos, y este año coincidió con la primera bendición pública dominical de León XIV al mediodía, momento en que se realiza otra invocación tradicional diaria a la Virgen María.

Dos madres que asistieron a la misa matutina en un día laboral reciente, en la capilla de Genazzano —donde se encuentra el icono de María—, dijeron que rezan para que sus hijos, de entre 18 y 24 años, conserven la fe.

“La Virgen me ha dado la mano desde que era niña”, dijo Anastasia Galizia, quien creció en el pueblo y presenció la visita del papa. “Le pregunto cómo amar a su hijo, y rezo por la conversión, por mí, por mi familia y por el mundo entero”.

En la Basílica de San Agustín, en Roma, atendida por los agustinos —la orden religiosa de León XIV—, hay dos lugares de oración populares para las madres. Uno es una escultura conocida como la “Virgen del Parto”, a la que acuden las futuras madres. La otra es una capilla con las reliquias de santa Mónica, madre de San Agustín, quien oró incesantemente por la conversión de él.

“Recibimos a muchas madres que vienen a rezar a Santa Mónica por sus hijos, quienes se han alejado de la fe, y le piden al Señor el don de tocar sus corazones”, dijo el reverendo Pasquale Cormio, rector de la basílica.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.