Diplomacia comercial seguiría impulsando a la bolsa mexicana el próximo año

Por Gabriel Burin y Noe Torres

BUENOS AIRES, 19 ago (Reuters) - La bolsa mexicana seguiría ganando terreno el próximo año gracias a los esfuerzos diplomáticos del país para frenar las medidas proteccionistas de Estados Unidos después de un sólido desempeño en 2025, mostró una encuesta de Reuters.

El índice bursátil S&P/BMV IPC ha avanzado con fuerza en los últimos meses a medida que los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, a las exportaciones mexicanas se moderaron con excepciones y suspensiones temporales.

Los inversores siguen siendo optimistas sobre la capacidad de la mandataria Claudia Sheinbaum para desactivar los planes comerciales más extremos de Trump y ayudar a rediseñar un acuerdo de negocios norteamericano más amplio.

Se prevé que para finales de 2026 el S&P/BMV IPC se sitúe en 64.460 puntos, con un alza de un 10,5% frente a sus actuales niveles, según la mediana de las estimaciones de 10 estrategas bursátiles encuestados entre el 8 y el 19 de agosto.

"El sesgo es que ya se vaya relajando el tema arancelario y se inicien las conversaciones del TMEC", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de la firma Rankia Latinoamérica.

El mes pasado, Sheinbaum consiguió una pausa de 90 días en los nuevos aranceles estadounidenses, lo que contrastó con la implementación de fuertes gravámenes a países como Canadá.

Mientras tanto, Canadá y México han estado reconstruyendo su relación.

Esto debería contribuir al objetivo de Sheinbaum de extender el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que expirará en 2036 si no es sometido a revisión el próximo año.

"Estaríamos esperando que mejore la perspectiva de crecimiento, pero esto será acompañado de un buen arreglo entre México y Estados Unidos en temas comerciales", agregó Calzada.

El Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer el próximo año luego de un estancamiento en 2025, ayudado por la prolongación del ciclo de recortes de tasas del banco central mexicano.

Por otra parte, el índice bursátil Ibovespa de Brasil se espera que suba un 11% hasta 152.500 puntos al final de 2026, desde sus actuales niveles.

Pero esto dependerá de las percepciones de los acontecimientos políticos antes de las elecciones presidenciales del próximo año, cuando el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva podría presentarse a la reelección.

Las difíciles negociaciones sobre los aranceles del 50% que impuso Trump a la primera economía de América Latina, así como las elevadas tasas de interés de Brasil, también podrían perjudicar el avance del Ibovespa.

En lo que va de 2025, el mercado brasileño ha contado con el respaldo de sectores como las acciones de consumo gracias a la resiliencia del gasto y a las buenas condiciones laborales. En lo que va del año, el Ibovespa ha subido un 14,2% y el S&P/BMV IPC de México un 17,8%. (Información y sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires y Noé Torres en Ciudad de México; sondeo adicional de Aman Kumar Soni y Shaloo Shrivastava)