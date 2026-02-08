Diplomática noruega dimite por sus vínculos con Epstein, en un escándalo cada vez mayor

*

La embajadora Mona Juul dimite por "falta de criterio", según el ministerio

*

El grupo de expertos anteriormente dirigido por el marido de Juul también es objeto de investigación

*

La pareja desempeñó un papel clave en los acuerdos entre Israel y Palestina de la década de 1990

Por Nora Buli

OSLO, 8 feb (Reuters) - El ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció el domingo que la destacada embajadora Mona Juul dimitiría debido a un "grave error de juicio" por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, parte de un escándalo cada vez mayor en el país nórdico y en toda Europa.

A principios de esta semana, el ministerio suspendió a Juul de su cargo como embajadora en Jordania e Irak, a la espera de una investigación interna sobre sus vínculos con Epstein, descubiertos en una gran cantidad de archivos publicados por el Gobierno de Estados Unidos.

"El contacto de Juul con el delincuente sexual condenado Epstein ha demostrado un grave error de juicio. El caso dificulta la reconstrucción de la confianza que requiere el cargo", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, en un comunicado.

Juul, de 66 años, exministra adjunta del Gobierno, representó anteriormente a Noruega como embajadora en Israel, Gran Bretaña y las Naciones Unidas.

FIGURA CLAVE EN ACUERDOS DE OSLO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA

En Gran Bretaña, el jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmer, Morgan McSweeney, dimitió el domingo, afirmando que asumía la responsabilidad de haber aconsejado a Starmer que nombrara a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos a pesar de sus conocidos vínculos con Epstein.

Un abogado que representa a Juul dijo que ella había dimitido voluntariamente, ya que la situación actual le impedía llevar a cabo su trabajo.

"Mona Juul seguirá cooperando plenamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ayudar a garantizar que salgan a la luz todos los hechos relevantes del asunto", afirmó su abogado, Thomas Skjelbred, en un comunicado.

El ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que también había iniciado una revisión de las subvenciones concedidas anteriormente al Instituto Internacional para la Paz (IPI), un grupo de expertos de Nueva York dirigido por el marido de Juul, Terje Roed-Larsen, hasta 2020.

Roed-Larsen, de 78 años, que ocupó brevemente el cargo de ministro en 1996 bajo el mandato del entonces primer ministro Thorbjoern Jagland, se ha disculpado en varias ocasiones por su relación con Epstein.

"La Oficina Nacional de Auditoría ya investigó este asunto hace varios años, pero Terje Roed-Larsen, naturalmente, no tiene ninguna objeción a que se vuelva a hacer", afirmó su abogado, John Christian Elden, en un comunicado.

El IPI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Juul y Roed-Larsen saltaron a la fama como parte de un pequeño grupo de diplomáticos que facilitaron los Acuerdos de Oslo de 1993-1995, considerados en ese momento como un gran avance en el conflicto entre Israel y los palestinos, aunque la paz seguía siendo difícil de alcanzar.

Otros noruegos destacados también tenían vínculos con Epstein, entre ellos la princesa heredera Mette-Marit, que el viernes volvió a disculparse en un comunicado emitido por el palacio, en particular ante el rey y la reina. (Reporte de Nora Buli, edición de Terje Solsvik y Ros Russell. Editado en español por Natalia Ramos)