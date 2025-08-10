Diplomático chino de alto rango Liu Jianchao es interrogado por las autoridades: WSJ

10 ago (Reuters) - Liu Jianchao, un diplomático chino de alto rango considerado como posible futuro ministro de Asuntos Exteriores, ha sido detenido por las autoridades para ser interrogado, informó el domingo The Wall Street Journal.

Liu fue detenido tras regresar a Pekín a finales de julio de un viaje de trabajo al extranjero, informó WSJ, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China, que gestiona las consultas de los medios de comunicación para el Gobierno chino, y el Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino no respondieron a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Liu, de 61 años, ha dirigido el organismo del Partido Comunista encargado de gestionar los lazos con partidos políticos extranjeros. Desde que asumió el cargo en 2022, ha viajado a más de 20 naciones y se ha reunido con funcionarios de más de 160 países.

La apretada agenda de Liu, especialmente sus reuniones con el ex secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Washington, avivó las expectativas de que el ex embajador y portavoz del Ministerio estaba siendo preparado para ser el próximo ministro de Asuntos Exteriores.

Su detención supone la investigación de más alto nivel que afecta a un diplomático desde que China destituyó en 2023 a su ex ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang tras los rumores de una relación extramatrimonial.

Nacido en la provincia nororiental de Jilin, Liu se especializó en inglés en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y estudió Relaciones Internacionales en Oxford antes de ocupar su primer puesto como traductor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ha servido en la misión de China en Reino Unido y más tarde como embajador en Indonesia y Filipinas.

Durante su etapa como portavoz del ministerio, era conocido por sus comentarios humorísticos e improvisados y por hacer una defensa firme de los intereses chinos. (Reporte de Antoni Slodkowski en Pekín y Chandni Shah en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)