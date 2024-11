Diplomático de la UE dice que Israel no tiene ‘excusas’ para rechazar un alto al fuego con Hezbollah

FIUGGI, Italia (AP) — El principal diplomático de la Unión Europea dijo el martes que no había “excusas” para que Israel se negara a aceptar un alto el fuego con el grupo político-militar libanés Hezbollah, señalando que todas sus preocupaciones de seguridad habían sido abordadas en el acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia.

Josep Borrell, el jefe saliente de política exterior de la UE, pidió aumentar la presión sobre Israel para contrarrestar a los extremistas en el gobierno que se niegan a aceptar el acuerdo. Hablando al margen de una reunión del Grupo de los Siete en Italia, Borrell advirtió que si no se implementa un alto al fuego, “Líbano se desmoronará”.

Funcionarios israelíes dijeron que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu tenía previsto reunirse el martes para discutir el alto el fuego. Entre los temas pendientes está una demanda israelí de reservarse el derecho de actuar en caso de que Hezbollah viole el acuerdo.

Borrell dijo que, según el acuerdo propuesto, Estados Unidos presidiría un comité de implementación del alto al fuego, con la participación de Francia a petición de Líbano.

“En el acuerdo propuesto mediado por Estados Unidos y Francia, Israel tiene todas las preocupaciones de seguridad (abordadas)”, dijo Borrell a los periodistas en Fiuggi, Italia. “No hay excusa para no implementar un alto el fuego. De lo contrario, Líbano se desmoronará”.

Tras los ataques de Hamás en octubre de 2023 en Israel, meses de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah han estallado en una guerra total en los últimos meses, con Israel matando a los principales líderes de Hezbollah y enviando fuerzas terrestres al sur de Líbano.

El bombardeo israelí ha matado a más de 3.500 personas en Líbano y ha herido a más de 15.000, según el Ministerio de Salud libanés. Del lado israelí, unos 90 soldados y casi 50 civiles han muerto por cohetes, drones y misiles en el norte de Israel y en los combates en el suelo en Líbano.

La reunión de ministros de exteriores de las principales naciones industrializadas del mundo estuvo dominada el lunes por las guerras de Medio Oriente en Gaza y Líbano. A los ministros del G7 se unieron los ministros de exteriores del “Quinteto Árabe”: Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Borrell, cuyo mandato termina el 1 de diciembre, dijo que propuso a los ministros del G7 y árabes que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución que exija específicamente que la asistencia humanitaria llegue a los palestinos en Gaza, diciendo que las entregas allí han sido completamente impedidas.

“La solución de dos estados vendrá más tarde. Todo vendrá más tarde. Pero estamos hablando de semanas o días”, para los palestinos desesperados, dijo. “El hambre ha sido utilizada como un arma contra personas que están completamente abandonadas”.

Fue una referencia a la principal acusación formulada por la Corte Penal Internacional en sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de defensa. Israel ha negado enérgicamente los cargos, calificándolos de antisemitas y una victoria para el terrorismo y dijo que los cargos no reconocen el derecho del país a defenderse.

Borrell dijo que los signatarios del CPI, incluidos seis de los siete miembros del G7, están obligados bajo el derecho internacional a respetar e implementar las decisiones del tribunal. Estados Unidos no es parte del tribunal y ha calificado las órdenes de arresto de “escandalosas”.

Italia, anfitriona, incluyó las órdenes del CPI en la agenda del G7 en el último minuto, pero no hubo consenso sobre la redacción de cómo respondería el G7 dado la posición de Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel.

Italia también ha dicho que respeta el tribunal pero expresó preocupación de que las órdenes fueran políticamente motivadas y mal aconsejadas dado que Netanyahu es necesario para cualquier acuerdo para poner fin a los conflictos en Gaza y Líbano.

“Nos guste o no, la Corte Penal Internacional es un tribunal tan poderoso como cualquier tribunal nacional”, dijo Borrell. “Y si los europeos no apoyan la Corte Penal Internacional entonces no habría ninguna esperanza para la justicia”.

Para el martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reconoció las obligaciones de Italia. Italia fue uno de los primeros signatarios del CPI y albergó la conferencia de Roma de 1998 que dio origen a ella.

“Somos amigos de Israel pero creo que necesitamos respetar el derecho internacional”, dijo mientras esperaba para saludar al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Mientras que la reunión del G7 estuvo dominada el lunes por los conflictos de Medio Oriente, la atención se trasladó el martes a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, estuvo presente e informó a los ministros sobre los ataques rusos a la infraestructura energética, dijo Tajani.

“Queremos repetir, visiblemente, nuestra solidaridad desde Italia y el G7″, dijo Tajani a los ministros al inicio de la sesión del martes. “El apoyo a Kiev es una prioridad”.

El G7 ha estado a la vanguardia de proporcionar apoyo militar y económico para Ucrania desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, y los miembros del G7 están particularmente preocupados por cómo cambiará el enfoque de Estados Unidos con una administración de Donald Trump.

Trump ha criticado los miles de millones de dólares que la administración del actual presidente Joe Biden ha invertido en Ucrania y ha dicho que podría poner fin a la guerra en 24 horas, comentarios que parecen sugerir que presionaría a Ucrania para que ceda territorio que ahora ocupa Rusia.

Las tensiones solo han aumentado desde que Rusia atacó a Ucrania la semana pasada con un misil balístico hipersónico experimental que escaló la guerra de casi 33 meses. El presidente ruso Vladímir Putin dijo que el ataque fue en represalia por el uso por parte de Kiev de misiles de mayor alcance de Estados Unidos y Gran Bretaña capaces de alcanzar más profundamente en territorio ruso.

Blinken, en su último G7 antes de que la administración Biden deje el cargo, agradeció a Tajani por la colaboración a lo largo de los años y dijo que Washington seguía apoyando a sus aliados.

“Nuestros países están unidos, junto con otros socios, para hacer frente a la agresión rusa en curso contra Ucrania”, dijo Blinken. “Estamos unidos para hacer frente a algunos de los desafíos planteados por China. Estamos unidos en la búsqueda de una paz sostenible y duradera en el Medio Oriente”.

El periodista de AP Paolo Santalucia contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

