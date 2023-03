Diplomáticos de la UE se muestran "sorprendidos" por la falta de control de Netanyahu en su coalición

Varios diplomáticos europeos han mostrado su "sorpresa" por lo que consideran la incapacidad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para controlar a sus socios de Gobierno.

"No vemos el control detrás de escena que nos hizo creer que tiene", ha declarado a 'The Times of Israel' un funcionario europeo bajo condición de anonimato.

Este diplomático ha destacado el poder que tienen en el Gobierno israelí algunos de los socios de extrema derecha, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"Es posible que no hayamos apreciado del todo el control y la influencia que Ben Gvir y Smotrich podrían tener sobre él (Netanyahu)", ha afirmado el diplomático consultado.

Un segundo funcionario ha señalado que "parece que hay menos control de lo pensado en un principio: "Las políticas y la retórica están acelerando las tendencias negativas", ha agregado.

"Netanyahu, que construyó toda su campaña para restaurar la seguridad, ahora está presenciando que la situación de seguridad se le escapa de las manos", ha aseverado un tercer funcionario europeo, que ha añadido que "hay un sentimiento general de que los miembros más extremistas de la coalición han desencadenado un cierto sentimiento de inmunidad dentro de las comunidades de colonos más radicales".

Otro diplomático europeo ha indicado que confían "en que el primer ministro pueda manejar personalmente la situación", ya que considera "que la situación actual no está fuera del nivel promedio de tensión".

Estos comentarios se han producido después de un aumento de la violencia en Cisjordania, durante el cual los legisladores de línea dura se han rebelado abiertamente contra las políticas del primer ministro y sus intentos de apagar las llamas, informa el citado diario.

Europa Press