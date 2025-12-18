Diplomáticos de Ucrania y China dialogan en Pekín sobre la invasión rusa

El viceministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Sergui Kislitsia, mantuvo el jueves en China —estrecho socio de Rusia— conversaciones con un representante diplomático chino sobre el conflicto en Ucrania.

Este tipo de encuentro entre representantes de Kiev y Pekín es poco frecuente, ya que China es acusada de facilitar la evasión de las sanciones occidentales por parte de Rusia y de proporcionarle un apoyo crucial mediante el suministro de componentes militares.

Kislitsia se reunió con Liu Bin, su homólogo.

Ambos "confirmaron que el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial constituye la base de las relaciones entre Ucrania y China", destacó el ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en un comunicado.

Más matizado, el ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó un "intercambio de puntos de vista sobre la crisis ucraniana" y conversaciones sobre la cooperación bilateral.

El representante ucraniano declaró además que se reunió con el embajador de Estados Unidos en Pekín, David Perdue.

China, uno de los principales socios comerciales de Rusia, afirma mantener una posición neutral en el conflicto en Ucrania, pero se abstiene de condenar la ofensiva rusa.

Pekín llama regularmente a entablar negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial de todos los países.