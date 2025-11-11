Diplomáticos del G7 se reúnen en Canadá mientras aumentan tensiones comerciales con Trump

TORONTO (AP) — Los principales diplomáticos del Grupo de los Siete países más industrializados se están reuniendo en el sur de Ontario mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y aliados tradicionales como Canadá por el gasto en defensa, el comercio y la incertidumbre sobre el plan de alto al fuego del presidente Donald Trump en Gaza y los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, declaró en una entrevista con The Associated Press que "la relación debe continuar en una variedad de temas" a pesar de las presiones comerciales, mientras se preparaba para recibir al secretario de Estado Marco Rubio y a sus homólogos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón el martes y miércoles.

Anand también invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Brasil, India, Arabia Saudí, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ucrania.

"Quince ministros de Relaciones Exteriores vienen de todo el mundo al Gran Norte Blanco y curiosamente en la semana de nuestra primera gran nevada", comentó la ministra.

"El trabajo que Canadá está haciendo sigue liderando multilateralmente en una era de mayor movimiento hacia el proteccionismo y el unilateralismo", manifestó Anand. "Y en una era de volatilidad económica y geopolítica".

Las responsabilidades de Canadá como anfitrión del G7 este año han estado marcadas por relaciones tensas con su vecino norteamericano, principalmente por la imposición de aranceles de Trump a las importaciones canadienses. Pero todo el bloque de aliados enfrenta una gran turbulencia por las demandas del presidente republicano sobre el comercio y varias propuestas para detener conflictos mundiales.

Un punto principal de contención ha sido el gasto en defensa. Todos los miembros del G7, excepto Japón, son miembros de la OTAN, y Trump ha exigido que los socios de la alianza gasten el 5% de su producto interno bruto anual en defensa. Aunque varios países han estado de acuerdo, otros no lo han hecho. Entre los miembros del G7 de la OTAN, Canadá e Italia están más lejos de ese objetivo.

También ha habido desacuerdos en el G7 sobre la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, con Gran Bretaña, Canadá y Francia anunciando que reconocerían un estado palestino incluso sin una resolución del conflicto. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los miembros del G7 han adoptado una postura más dura con Rusia que Trump.

La reunión de dos días en Niagara-on-the-Lake, en el lago Ontario cerca de la frontera con Estados Unidos, se produce después de que Trump terminó las conversaciones comerciales con Canadá porque el gobierno provincial de Ontario lanzó un anuncio anti-arancel que lo molestó. Eso siguió a una primavera de acritud, que desde entonces ha disminuido, sobre la insistencia de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense Mark Carney se disculpó por el anuncio e indicó la semana pasada que está listo para reanudar las conversaciones comerciales cuando los estadounidenses quieran.

"El trabajo que estamos haciendo en el G7 trata de encontrar áreas donde podamos cooperar multilateralmente", señaló Anand. "Esta conversación continuará independientemente de otros esfuerzos que estemos haciendo en el lado comercial".

Anand señaló que tendrá una reunión con Rubio, pero señaló que un ministro diferente lidera el archivo comercial de Estados Unidos. El presidente estadounidense ha dado mayor prioridad a abordar sus quejas con las políticas comerciales de otras naciones que a la colaboración con los aliados del G7.

"Toda relación compleja tiene numerosos puntos de contacto", expresó Anand. "En el ámbito comercial, hay trabajo continuo por hacer, al igual que hay trabajo por hacer en los numerosos puntos de contacto fuera del ámbito comercial, y ahí es donde el secretario Rubio y yo intervenimos porque la relación debe continuar en una variedad de temas".

Anand comentó que Rubio le pidió durante una reunión de desayuno en Washington el mes pasado que desempeñara un papel en llevar a los países a la mesa para asegurar que el plan de alto el fuego de Trump en Gaza tenga longevidad.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Rubio, quien también podría tener reuniones con otros homólogos del G7 y al menos uno de los ministros de Relaciones Exteriores no pertenecientes al G7 invitados, se centraría en iniciativas para detener los combates en Ucrania y Gaza, la seguridad marítima, Haití, Sudán, la resiliencia de la cadena de suministro y los minerales críticos.

Las prioridades de Canadá incluyen poner fin a la guerra en Ucrania, la seguridad en el Ártico y la seguridad en Haití. Habrá un almuerzo de trabajo sobre energía y minerales críticos necesarios para dispositivos desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate. Canadá tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos para la seguridad nacional.

Anand probablemente intentará usar la reunión para mejorar la relación de trabajo con Rubio, sostuvo Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

"Sin embargo, un factor clave que da forma a esa relación está fuera de su control: el comportamiento voluble del presidente Trump", comentó Béland.

"Las expectativas son bastante bajas, pero evitar el drama y fomentar un terreno común básico en temas como Ucrania y Rusia sería útil", añadió.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.