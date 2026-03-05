Diplomáticos en riad reciben orden de refugiarse por posible amenaza: fuentes

RIAD, 5 mar (Reuters) - Los diplomáticos ‌y ‌el ⁠personal de las embajadas del barrio diplomático ​de ⁠Riad ⁠recibieron el jueves la orden ​de refugiarse donde se ‌encuentren debido ​a una amenaza ​potencial, aunque no especificada, según informaron cuatro personas con conocimiento directo del asunto.

No dieron ​más detalles, y ⁠la oficina de prensa del ‌Gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las puertas del Barrio Diplomático, una ‌zona situada en el extremo occidental de ⁠la capital saudí ‌que alberga ⁠la mayoría ⁠de las misiones extranjeras en el país, permanecían cerradas el jueves por la tarde, ‌según ​dos de las personas.

(Reporte de Timour Azhari en Riad; editado ‌en español por Carlos Serrano)