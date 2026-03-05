Diplomáticos en Riad reciben orden de refugiarse por posible amenaza: fuentes
RIAD, 5 mar (Reuters) - Los diplomáticos y el personal de las embajadas del barrio diplomático de Riad recibieron el jueves la orden de refugiarse donde se encuentren debido a una amenaza potencial, aunque no especificada, según informaron cuatro personas con conocimiento directo del asunto.
No dieron más detalles, y la oficina de prensa del Gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las puertas del Barrio Diplomático, una zona situada en el extremo occidental de la capital saudí que alberga la mayoría de las misiones extranjeras en el país, permanecían cerradas el jueves por la tarde, según dos de las personas.
(Reporte de Timour Azhari en Riad; editado en español por Carlos Serrano)