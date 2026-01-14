Diplomáticos pidieron garantías a Hezbolá de que no emprenderá acciones si Irán es atacado: fuente
BEIRUT, 14 ene (Reuters) - Los diplomáticos han pedido garantías a Hezbolá de que no emprenderá acciones militares si Estados Unidos o Israel llevan a cabo un ataque contra Irán, dijo el miércoles a Reuters una fuente libanesa conocedora de las ideas del grupo armado.
La fuente dijo que el grupo respaldado por Irán fue contactado a través de canales diplomáticos la semana pasada.
Hezbolá no ofreció garantías explícitas, pero no tiene planes de actuar si el ataque contra Irán no es "existencial" para los líderes iraníes, añadió la fuente.
(Reporte de Laila Bassam, escrito por Maya Gebeily. Editado en español por Natalia Ramos)