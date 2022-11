Diputación celebra el Foro Huelva Business Market con el objetivo de captar inversión para nuevos proyectos

Palos de la frontera (huelva), 10 nov. 2022 (europa press) -

La Diputaci贸n de Huelva ha promovido el primer foro de Emprendimiento, Desarrollo Empresarial e Inversi贸n 'Huelva Business Market', que se desarrolla durante toda la jornada de este jueves en el Foro Iberoamericano de La R谩bida, en Palos de la Frontera.

Seg煤n ha indicado la instituci贸n provincial en una nota de prensa, esta iniciativa del Servicio de Innovaci贸n Econ贸mica y Social en colaboraci贸n con la Red Business Market, tiene como objetivo "fundamental" contribuir al fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de startups en el territorio, creando una red de emprendedores y "facilitando la conexi贸n con entidades inversoras".

M谩s de 30 reuniones directas 'be to be' programadas, m谩s de 120 participantes, m谩s de 20 ponentes y 14 fondos de inversi贸n se concentrar谩n en este evento, que ha inaugurado la presidenta de la Diputaci贸n de Huelva, Mar铆a Eugenia Lim贸n junto al CEO de Red Business Market, Josu G贸mez Barrutia, entidad organizadora de estos foros.

Lim贸n ha explicado que 'Huelva Business Market' es una iniciativa que tiene como objetivo "buscar el potencial y desarrollo de la provincia mediante la captaci贸n de inversi贸n para nuevos proyectos empresariales, favoreciendo as铆 la fijaci贸n del talento, la atracci贸n del mismo y el crecimiento del tejido econ贸mico local y territorial para luchar contra el reto demogr谩fico, que es uno de nuestras l铆neas estrat茅gicas de gobierno".

Lim贸n ha incidido en que este foro es "una oportunidad para que de aqu铆 salgan numerosas ideas para desarrollar en la provincia y proyectos interesantes para el desarrollo econ贸mico y empresarial que se necesita en Huelva", que "se presenta como un territorio ideal para el desarrollo empresarial y la innovaci贸n, sirviendo de nexo de uni贸n entre Andaluc铆a Occidental e Iberoam茅rica".

Por su parte, Josu G贸mez Barrutia, ha se帽alado que Red Business Market pretende impulsar a trav茅s de esta iniciativa, la apertura de conexiones para la atracci贸n y posicionamiento de sus socios territoriales, "dando facilidades en el acceso a financiaci贸n y mejorando sus condiciones para el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio".

Asimismo, ha agradecido "la apuesta" de la Diputaci贸n "por el emprendimiento, la innovaci贸n y el desarrollo en esta iniciativa para la atracci贸n de oportunidades de inversi贸n y desarrollo empresarial como elemento tractor".

En el programa de 'Huelva Business Market', a trav茅s de diferentes formatos como mesas redondas, conversatorios, caf茅 networking, presentaciones y rondas de negocios, destacados expertos analizar谩n cuestiones de "m谩xima importancia" para el emprendimiento.

As铆, hablamos de cuestiones tales como las 'Claves para la inversi贸n en el ecosistema startup; 'Sectores Emergentes, Oportunidades de Inversi贸n y Tendencias'; 'Inversi贸n Privada, Financiamiento para procesos empresariales, Relevo Generacional y Procesos de Innovaci贸n Abierta'; 'Tecnolog铆a, Sostenibilidad y AgroTech: Sectores y Oportunidades de Inversi贸n' y 'Desarrollo Industrial y Log铆stico: Claves para la dinamizaci贸n y atracci贸n empresarial en los territorios'.

La creaci贸n y celebraci贸n de este foro tendr谩 su proyecci贸n en el futuro con otras acciones para seguir generando oportunidades directas en el tejido productivo de la provincia, entrando en colaboraci贸n con una red que cuenta con sede en 20 ciudades y territorios de Espa帽a, Andorra y Am茅rica Latina, siendo la provincia de Huelva el nexo de conexi贸n con esta red en Andaluc铆a Occidental.

Firmas participantes

Entre las firmas que estar谩n presentes en Huelva Business Market destacan algunas de las principales referentes del ecosistema inversor nacional como son: Cupido Capital; Axon Partners Group; Big Ban Inversores; Eoniq; Invventuur; 15k Angels; Zubi Labs; Della Capital; 脕rea Financiera; European Ventures; Plug And Play Ventures; Alastria: Fundaci贸n Finnova; Be Token Capital.

Europa Press