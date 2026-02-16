Diputada trumpista colombiana tiene su hijo arrestado por el ICE

En un mensaje publicado en redes sociales, Vergara afirmó estar viviendo un calvario, y aseguró que su hijo de 22 años "estaba esperando regularizar su situación legal, pero contaba con permiso de trabajo y seguro médico".

La congresista aseguró que los abogados de su hijo han solicitado el "retorno voluntario" a Colombia, pero que, a pesar de ello, no se le permite abordar un vuelo comercial ni se le está liberando a la espera de un vuelo de repatriación programado por las autoridades estadounidenses.

Posteriormente, Vergara se dirigió públicamente al presidente Gustavo Petro con una carta solicitando la mediación del gobierno y la organización de un vuelo humanitario para repatriar a todos los colombianos detenidos que legalmente pueden regresar. (ANSA).