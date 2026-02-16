Diputada trumpista colombiana tiene su hijo arrestado por el ICE
Angela Vergara denuncia el trato "inhumano" al joven de 22 años.
En un mensaje publicado en redes sociales, Vergara afirmó estar viviendo un calvario, y aseguró que su hijo de 22 años "estaba esperando regularizar su situación legal, pero contaba con permiso de trabajo y seguro médico".
La congresista aseguró que los abogados de su hijo han solicitado el "retorno voluntario" a Colombia, pero que, a pesar de ello, no se le permite abordar un vuelo comercial ni se le está liberando a la espera de un vuelo de repatriación programado por las autoridades estadounidenses.
Posteriormente, Vergara se dirigió públicamente al presidente Gustavo Petro con una carta solicitando la mediación del gobierno y la organización de un vuelo humanitario para repatriar a todos los colombianos detenidos que legalmente pueden regresar. (ANSA).