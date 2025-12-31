Diputadas y primera ministra de Japón piden más baños para mujeres en el Parlamento

Diputadas japonesas de todo el espectro político, encabezadas por la primera ministra Sanae Takaichi, unieron fuerzas para reclamar más baños para mujeres dentro del Parlamento del país, dominado por los hombres pero en progresiva feminización.

Como en los negocios o los medios, las mujeres están infrarrepresentadas en la política del país. Actualmente, Japón ocupa el puesto 118 de 148 en el informe 2025 del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género.

En una petición firmada por casi 60 parlamentarias, estas reclaman especialmente aumentar el número de baños para mujeres cerca de la sala plenaria.

Actualmente cuentan con solo dos cabinas individuales para más de 70 parlamentarias en la Cámara Baja.

"Antes del inicio de las sesiones plenarias, muchas diputadas deben hacer largas filas en los baños", lamentó Yasuko Komiyama, del Partido Demócrata Constitucional de Japón (centroizquierda).

El edificio del Parlamento se culminó en 1936, casi diez años antes de que las mujeres japonesas pudieran siquiera votar en elecciones.

Actualmente, las dependencias de la Cámara Baja cuentan con 12 espacios de aseos para hombres con un total de 67 cabinas individuales. En cambio, solo hay nueve espacios y 22 cabinas para mujeres, según el diario Yomiuri Shimbun.

Aunque paulatinamente, la representación femenina en el Parlamento japonés ha ido aumentando: de 45 mujeres electas en la Cámara Baja en 2021 se pasó a un récord de 73 electas en 2024, sobre un total de 465 diputados.

En la Cámara Alta, la proporción es de 74 mujeres sobre 248 escaños.

La cifra está todavía lejos del objetivo del gobierno de que las mujeres ocupen al menos el 30% de los escaños legislativos.

La situación no es mejor en el gobierno, aunque Takaichi prometió antes de ser investida en octubre una proporción "escandinava" de mujeres. Finalmente, solo nombró a dos entre sus 19 ministros.