Diputados alemanes aprueban partida de 50.000 millones de euros de gasto militar

El Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, aprobó este miércoles un paquete de 50.000 millones de euros (US$59.000 millones) para gasto militar, informó el gobierno, que quiere fortalecer al ejército frente a una eventual amenaza rusa.

"Estamos enviando una señal a la alianza [de la OTAN] y a nuestros socios: Alemania está liderando el camino", afirmó el Ministerio de Defensa, que enumeró las compras previstas, desde misiles a vehículos blindados.

"Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones con la alianza y asumiendo nuestra responsabilidad en materia de seguridad y paz en Europa", añadió el ministerio.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Alemania abandonó su larga tradición pacifista y comenzó a aumentar el gasto para reformar sus fuerzas armadas, que llevaban mucho tiempo sin recibir la financiación necesaria.

Ante la creciente preocupación por si Estados Unidos continuará comprometido con la seguridad europea, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, decidió eximir el gasto en defensa de las estrictas normas sobre la deuda y acelerar así el refuerzo del ejército.