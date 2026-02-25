Diputados brasileños aprueban el acuerdo Mercosur-UE; el texto pasa ahora al Senado

Firmado el 17 de enero en Paraguay, el tratado prevé la reducción o eliminación gradual de más del 90% de las tarifas comerciales entre ambos bloques, creando así una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo.

El relator Marcos Pereira llevó al plenario las preocupaciones del sector agroindustrial respecto a las cláusulas de salvaguardia, instando a la adopción de medidas de protección.

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Geraldo Alckmin, aseguró que un decreto sobre las protecciones sectoriales será revisado por la Casa Civil y se publicará en los próximos días, antes de la votación en el Senado.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva califica el acuerdo como "histórico", esperado durante más de 25 años y con un mercado potencial de más de 700 millones de personas.

Sin embargo, persisten los tiempos europeos: según Globo, el envío del texto al Tribunal de Justicia de la UE podría ralentizar la implementación, que sigue prevista de forma provisional. (ANSA)