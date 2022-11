Diputados cercanos a Evo Morales denuncian la "fractura" del MAS y reprochan a Arce el conflicto por el censo

Diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) han reprochado este lunes al presidente de Bolivia, Luis Arce, y a su vicepresidente, David Choquehuanca, la "fractura" provocada en el partido y ha criticado la gestión del conflicto del censo con la oposición, que ha provocado un paro cívico indefinido en la provincia de Santa Cruz.

"Hoy la bancada del Movimiento Al Socialismo est√° dividida y fracturada ¬Ņy qui√©nes son los responsables? Lo vamos a decir con absoluta firmeza: nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Son los que han dividido. De manera ilegal eligen a un jefe de bancada nacional, y tambi√©n al estilo de la se√Īora Jeanine A√Īez est√°n intentando imponer a la directiva de la C√°mara de Diputados", ha afirmado en rueda de prensa el diputado del MAS H√©ctor Arce, citado por el diario 'P√°gina Siete'.

En particular ha criticado la prolongación del debate sobre el censo electoral que ha desencadenado un paro "cívico" indefinido de la oposición en la provincia de Santa Cruz que acumula ya 17 días.

"Este debate es insulso. Ya son tres días en el tema del censo. Se está alargando para ocultar tres cosas del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca: quieren ocultar la corrupción, quieren ocultar las denuncias de narcotráfico y quieren minimizar esta fractura que hay MAS y en nuestras organizaciones", ha advertido.

H√©ctor Arce se ha lamentado adem√°s de que en los dos a√Īos de legislatura el presidente de la Asamblea no haya discutido ni debatido con la oposici√≥n ni haya dado ruedas de prensa para defender al Gobierno.

"No he visto a David Choquehuanca defender los proyectos de ley o leyes que se han sancionado. En dos a√Īos David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ha podido elaborar la agenda legislativa, pero es muy bueno para dividir. Hoy nos ha fracturado al MAS en la Asamblea, hoy trabaja para fracturar a nuestras organizaciones sociales", ha afirmado.

Asimismo ha denunciado la "sesi√≥n ilegal y trucha" con la que se intenta imponer una directiva a "codazos, patadas y pu√Īetes" en el grupo parlamentario del MAS.

"Qu√© triste, qu√© vergonzoso llegar a este extremo de pactar. En la √©poca neoliberal se hablaba de los maletines negros. Ahora se habla de bolsas negras con cinco, seis carpetas curr√≠culums. Se pagan pasajes de diputados y senadores para que vengan y voten por Virginia Velasco en el Senado o Jerges Mercado en Diputados. Nos averg√ľenza tener este tipo de autoridades", ha espetado.

Han acompa√Īado a H√©ctor Arce en la rueda de prensa otros diputados como Gualberto Arispe, un dirigente del MAS del Tr√≥pico de Cochabamba considerado cercano a Evo Morales.

Europa Press