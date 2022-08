Diputados chilenos serán sometidos a exámenes sobre uso de drogas

SANTIAGO, 19 ago (Reuters) - Los primeros 78 diputados chilenos que fueron sorteados esta semana comenzarán a ser sometidos a test de drogas estos días, de acuerdo a un reglamento aprobado el mes pasado sobre consumo de sustancias ilícitas.

Los diputados serán sometidos a un análisis del cabello en el marco de la prueba que busca elevar las normas sobre transparencia en la labor parlamentaria y que será aplicado cada seis meses a legisladores seleccionados de manera aleatoria.

"No hay nada más importante que darle a la gente transparencia, que sus parlamentarios no son consumidores y que sepan que cuando legislamos, no lo hacemos presionado por alguien que les vende", dijo el diputado derechista Juan Antonio Coloma.

Algunos diputados calificaron el procedimiento como un "show inaceptable" y dijeron que no se someterían al análisis.

"La opción de no realizarme el examen es algo que aún estoy evaluando. No estoy de acuerdo con el procedimiento con el que se ha llevado a cabo", dijo la independiente Marcela Riquelme.

Según el reglamento, los resultados serán públicos y en caso de arrojar resultados positivos podría derivar en el levantamiento del secreto bancario del legislador.

La Cámara de Diputados cuenta con 155 miembros y el objetivo del test es que cada legislador sea examinado dos veces durante su periodo de cuatro años. Quien se niegue, arriesga ser derivado a la comisión de ética de la Cámara. (Reporte de Reuters TV, escrito por Natalia Ramos)