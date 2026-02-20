Diputados de Argentina aprueban polémica reforma laboral, que volverá al Senado

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del viernes una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei que pretende mejorar el clima inversor pero que ha despertado una férrea resistencia de los sindicatos.

El proyecto, que había sido votado la semana pasada en el Senado, fue aprobado por 135 votos a favor y 115 en contra, aunque al sufrir modificaciones -se quitó un artículo que restaba beneficios por enfermedades a los empleados- deberá ser ratificado por la Cámara Alta para convertirse en ley.

El Gobierno ha destacado que la norma abaratará costos laborales -reduciendo la cantidad de juicios por despidos, un dolor de cabeza para los empresarios, entre otros puntos- e incentivará el trabajo formal -la informalidad supera actualmente el 40% en el país-, aunque los sindicatos aducen que recortará derechos a los trabajadores.

"¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?", preguntó de forma retórica el legislador Lisandro Almirón, del partido oficialista La Libertad Avanza, durante la sesión parlamentaria.

Según los poderosos gremios argentinos, el proyecto de ley restringe el derecho a huelga, reduce las indemnizaciones por despidos y autoriza la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas sin recibir un pago "extra" a cambio, entre otros aspectos.

En un intento por evitar su aprobación, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó el jueves una huelga que paralizó parcialmente el país, ya que se sumaron los trabajadores del transporte, estatales y bancarios, entre otros.

"No hay (en el proyecto) una sola letra ni una sola línea que favorezca a los trabajadores en absoluto, y cuando hay algún tipo de beneficios es hacia los sectores empresarios", destacó el diputado del peronismo opositor Sergio Palazzo.

Los diputados se disponían a votar en las primeras horas del viernes cada artículo del proyecto por separado, por lo que la norma podría sufrir más modificaciones. (Reporte de Nicolás Misculin)