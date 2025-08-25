Diputados de Camboya aprueban ley que permite retirar la ciudadanía

Diputados de Camboya aprobaron el lunes una ley que permite despojar de ciudadanía a personas que colaboran con países extranjeros, una iniciativa que, según grupos de derechos civiles, podría ser utilizada para perseguir a disidentes.

Los 120 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, incluyendo al primer ministro Hun Manet, votaron unánimemente a favor de la ley.

Defensores de los derechos civiles han acusado al gobierno camboyano de utilizar leyes draconianas para amedrentar a la oposición y suprimir el legítimo debate político.

Una coalición de 50 oenegés advirtió el domingo en un comunicado que la ley "tendrá un efecto devastador en la libertad de expresión de todos los camboyanos".

"El potencial de abuso en la aplicación de esta ley redactada de manera vaga para atacar a las personas por su etnicidad, opiniones políticas, discurso y activismo es simplemente demasiado elevado para aceptarlo", agregó.

La iniciativa aún deberá ser votada en la cámara alta del Parlamento antes de ser ratificada por el jefe de Estado.