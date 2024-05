Diputados de Gantz avisan a Netanyahu que adelantarán el ultimátum si no ven avances en los planes para Gaza

Dos diputados de Unidad Nacional, la coalición que lidera el número dos del gabinete de guerra israelí, el ex ministro de Defensa Benny Gantz, han avisado de que el ultimátum que lanzó ayer para abandonar el gabinete antes del 8 de junio "no está escrito en piedra" y podría adelantarlo si sigue sin recibir del primer ministro Benjamin Netanyahu algún tipo de plan para el futuro de posguerra en la Franja de Gaza.

"Como nos demos cuenta antes de esa fecha de que Netanyahu, como es habitual en él, no va a tomar decisión sobre esta cuestión tan crítica, no vamos a esperar hasta entonces", ha advertido el diputado Matan Kahana antes de añadir que "el primer ministro no toma esta clase de decisiones por razones de supervivencia política", recoge el diario 'Yedioth Aharonoth'.

Por su parte, la diputada Pnina Tamano-Shata ha avisado también de que "si el primer ministro no emprende acciones que faciliten una discusión en profundidad sobre sus planes estratégicos, si no actúa con seriedad", la alianza le dejará claro "que la fecha del 8 de junio no está escrita en piedra".

El ultimátum de ayer ya ha sido respondido con dureza por el ministro ultra Itamar Ben Gvir, quien describió en su cuenta de la red social X a Gantz como "un político menor" que ha dedicado sus esfuerzos "a desmantelar" el gabinete de guerra "desde el momento en que llegó".

"Un hombre que ha acogido a Abú Mazen en su casa", añadió en referencia al nombre de guerra del presidente palestino, Mahmud Abbas, "se ha traído a trabajadores de Gaza, liderado el acuerdo de entrega de gas con Líbano, y puesto en peligro a nuestros soldados, es el último que puede ofrecer alternativas de seguridad".

Europa Press