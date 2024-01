MADRID (AP) — La cámara baja del Parlamento español se dispone a debatir y votar sobre una controvertida ley de amnistía que apunta a eliminar los problemas legales de cientos de personas que participaron en el fallido intento de independencia catalana de 2017.

El presidente socialista Pedro Sánchez aceptó presentar el proyecto de ley a cambio del apoyo parlamentario de dos pequeños partidos separatistas catalanes, lo que le permitió formar un nuevo gobierno en minoría a fines del año pasado.

El proyecto podría allanar el camino para el retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, jefe de uno de los partidos separatistas, que huyó a Bélgica tras encabezar el intento secesionista de 2017 y fue declarado prófugo por la justicia española.

Un aspecto crucial es si el partido de Puigdemont logrará incluir cláusulas que le garanticen inmunidad contra toda acusación legal si regresa. Si eso no resulta posible, podría votar contra el proyecto.

Puigdemont y la independencia catalana son anatema para muchos españoles, y el proyecto de amnistía ha provocado la ira de los partidos conservadores y de extrema derecha, que representan alrededor de la mitad de la población. Muchos en el poder judicial y la policía también se oponen, lo mismos que personalidades influyentes del partido de Sánchez.

Los partidos opositores han realizado siete grandes manifestaciones contra la amnistía en los últimos meses.

Aunque se apruebe la ley el martes, aún debe superar el obstáculo del Senado, donde la oposición de derecha, el Partido Popular, tiene mayoría absoluta y ha prometido hacer todo lo posible para frenarlo en la cámara alta y en los tribunales.

Sánchez reconoce que, de no haber necesitado el apoyo de los separatistas catalanes, no hubiese accedido a la amnistía. Dice que sin su apoyo, no hubiera podido formar gobierno y la derecha, que ganó una mayoría de bancas en 2023, podría haber alcanzado el poder.

La aprobación de la ley requiere el voto de 176 legisladores en la cámara de 350 bancas. La coalición minoritaria de Sánchez tiene 147 bancas, pero en principio tiene el apoyo de otros 30 diputados.