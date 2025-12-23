Diputados franceses adoptan una ley especial para financiar provisionalmente al Estado a falta de presupuesto

Los diputados franceses aprobaron por unanimidad a última hora una ley especial que debe ser ratificada por el Senado para poder financiar provisionalmente el Estado, antes de la reanudación de los debates presupuestales en enero de 2026.

El texto, que será transmitido este martes al Senado con miras a una adopción definitiva, fue presentado por el gobierno luego del fracaso de la comisión mixta de diputados y senadores sobre el proyecto de presupuesto de 2026.

Una ley especial ya había sido adoptada en diciembre de 2024, luego de la censura del gobierno de Michel Barnier.

Los congresistas han tenido agitados debates para aceptar antes de fin de año la ley, mientras Francia, la segunda economía de la zona euro, enfrenta presiones para controlar su déficit y el aumento de la deuda.

Pero el parlamento, muy dividido desde las elecciones del año anterior, solo logró un acuerdo sobre una parte del presupuesto tras dos meses y medio de debates.

El primer ministro Sebastien Lecornu presentó la "ley especial" para que el Estado pueda recolectar los impuestos y pagar a los funcionarios con base en el presupuesto de 2025 a partir del 1 de enero.

Sin embargo, no autoriza nuevos gastos, incluso de defensa, una de las prioridades gubernamentales debido al conflicto en Ucrania.

Lecornu había logrado una victoria parcial cuando los congresistas adoptaron el presupuesto de la seguridad social, parte del plan de gastos y el aplazamiento de una muy impopular reforma de las jubilaciones hasta 2028.

A diferencia de Estados Unidos, la ley de finanzas especiales en Francia posibilita evitar la parálisis presupuestal y los funcionarios son pagados, las jubilaciones igual, así como el reembolso de la atención de salud.

"Debemos lo más rápido en enero, dar un presupuesto a la nación" que "deberá tener el objetivo de 5% (de PIB) de déficit y financiar nuestras prioridades", dijo el lunes el presidente francés Emmanuel Macron.