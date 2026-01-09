Diputados presentan moción de censura contra el gobierno francés por acuerdo UE-Mercosur y Venezuela

Diputados de izquierda radical presentaron este viernes una moción de censura contra el gobierno francés, al estimar que Francia ha sido "humillada" con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone París, y con la situación en Venezuela.

La UE debe dar este viernes el visto bueno a este tratado de libre comercio, que permitirá a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció su voto en contra por el "rechazo político unánime" en su país.

El partido La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, "presentó esta mañana una moción de censura contra el gobierno" del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes en la red social X su líder parlamentaria, Mathilde Panot.

Panot justificó la medida por la "humillación" de Francia en Bruselas por el Mercosur y en el mundo, ya que, en su opinión, Macron fue "incapaz de condenar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela". "Lecornu y Macron deben irse", agregó.

Respecto a Venezuela, los diputados de izquierda radical denuncian en su moción "la guerra ilegal e ilegítima de Estados Unidos" en este país y reclaman la "liberación inmediata" del presidente depuesto Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, actualmente en una prisión estadounidense.

El jueves por la noche, el presidente del partido ultraderecista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, anunció que su formación presentaría una moción de censura contra el gobierno francés y otra, en el Parlamento Europeo, contra la Comisión Europea, por el acuerdo con el Mercosur.

Macron está intentando "una maniobra de comunicación tan tardía como hipócrita" al "pretender hoy oponerse [al acuerdo con el Mercosur], tras años de negociaciones sin defender nunca los intereses franceses", señaló Bardella en X.

La Comisión Europea negocia desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que crearía la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminaría aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, que consideran más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.