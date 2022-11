Diputados y senadores reclaman un "gran" Pacto de Estado contra el suicidio

Diputados y senadores han reivindicado este viernes, en una jornada celebrada en el Senado, la necesidad de un Pacto de Estado contra el suicidio, que produce casi 4.000 muertes al año en España, una media de casi 11 personas al día.

Durante el encuentro, bajo el título 'Salud Mental y Suicidio: Problemas de nuestra sociedad', perfiles político-sanitarios, profesionales sanitarios y representantes de asociaciones de personas afectadas por algún problema de salud mental o familiares de víctimas del suicidio, han reflexionado acerca de los retos pendientes en la atención clínica en salud mental en España y de la búsqueda de propuestas de recomendaciones consensuadas.

Entre los políticos, el vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad del Senado, Antonio Román, ha instado a "seguir trabajando para prevenir, detectar y poder anticiparse al suicidio y todo lo que conlleva". "Es la primera causa de muerte violenta en la gente joven", ha recordado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, ha señalado que, afortunadamente, la salud mental "se ha convertido en uno de los temas de los que se está hablando y trabajando mucho". En este punto, ha detallado que los pensamientos suicidas de los jóvenes se han incrementado en los últimos años "hasta un 10 por ciento".

"Necesita que se hable mucho de ella", ha apostillado. Romero ha lamentado que la pandemia de COVID-19 "ha incrementado los problemas de salud mental en la población general, y especialmente en los jóvenes". "Las cifras son alarmantes. Durante la pandemia, en la que hemos visto las debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), en materia de salud mental también ha aflorado", ha advertido.

Por todo ello, ha reclamado medidas como la creación de equipos multidisciplinares para abordar el suicidio, así como invertir en profesionales, pero "sobre todo en la prevención en diferentes ámbitos, como la comunidad educativa y las familias".

Además, ha instado a "quitar toda la ideología" en el abordaje del suicidio. "Cuanta más ideología haya, vamos a estar menos en las soluciones, en los expertos y en los pacientes, que deben ser el centro del SNS", ha asegurado.

Rosa Romero ha pedido a "involucrar" a todos los actores en la lucha contra el suicido, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que lidere en esta materia, junto con las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos.

"Tenemos que ir a un gran Pacto de Estado. Creo que ya está pasando algo, porque hablamos de la salud mental de forma mucho más normalizada, está en la calle y en el debate político", ha resumido la diputada del PP.

Para remachar, ha denunciado que hay un "déficit de profesionales sanitarios" en España, que es "uno de los grandes retos" de la sanidad pública. "Eso tiene que ir unido a una reestructuración del SNS. Necesitamos más psicólogos y psiquiatras, en eso tiene que liderar el Ministerio, porque esa solución no la pueden dar las comunidades autónomas. El camino y la hoja de ruta está muy clara. Los partidos políticos tenemos que dar pasos importantes ahora", ha concluido.

Por su parte, Julio Torrado, diputado del PSOE en el Parlamento de Galicia y portavoz en el área de Sanidad, ha lamentado que la política "no ha tenido entre sus prioridades para la salud mental". "Ha sido más proclive a centrarse en lo que tiene más medios y visibilidad. Ha sido un error profundo", ha reconocido.

Pese a todo, ha indicado que ahora existe una "buena oportunidad" para la prevención del suicidio. "No hemos sido del todo eficientes, tenemos un gran problema delante. Pero tiendo a ser optimista. Hay un plan nacional que está muy bien, unos profesionales muy buenos y en eso nos tenemos que centrar", ha apuntado.

Sobre el Pacto de Estado, Torrado ha esgrimido que es un debate "complejo", que "es posible pero no fácil". "Tenemos que ir a un acuerdo marco para afrontar y enfocar el problema con decisiones", ha afirmado, aunque ha admitido que hay un problema de coordinación entre Ministerio y CCAA para abordar este problema.

Alberto Catalán, senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y portavoz de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, ha detallado que el suicidio "no se va a acabar", pero que es importante abordarlo de la forma correcta. "En comparación con los accidentes de tráfico o la violencia de género, el suicidio, desgraciadamente está por encima en cifras", ha explicado.

El senador ha lamentado que el suicidio sea un "tabú". "Una de las cuestiones a abordar es la concienciación social. La gente tiene que saber lo que está pasando. Ocultándolo no conseguimos nada. Hay que actuar con ambición", ha expuesto.

Así, ha reclamado copiar las estrategias nacionales de otros países que "han disminuido muchísimo los suicidios". "¿Por qué nosotros no podemos avanzar en esa línea y copiar modelos y mejorar?", se ha resignado.

Para ello, ha apuntado a la falta de financiación. "Es fundamental el tema presupuestario. Si no hay medios y recursos poco o nada se puede avanzar. El Gobierno tiene mucho que decir y hacer. Y, sobre todo, liderar. No basta con el teléfono 024. Si no hay financiación poco se puede hacer", ha remachado.

Por último, el director general de Bioinnova Consulting, Borja Smith, ha pedido "no permanecer impasibles ante este problema de salud". "Es muy importante dimensionar y reflexionar sobre soluciones efectivas al suicidio, que debemos afrontar con claridad y eficiencia, y además de manera valiente. Necesitamos valentía y determinación en la toma de decisiones futuras para mejorar la salud de los ciudadanos en salud mental", ha finalizado.

