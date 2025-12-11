Directiva de Mets recibe críticas tras salidas de Alonso, Díaz y Nimmo

NUEVA YORK (AP) — Brandon Nimmo fue el primero. Luego fue Edwin Díaz y Pete Alonso en días consecutivos en las reuniones de invierno del béisbol.

Tres favoritos de los fanáticos se fueron en dos semanas y media, un golpe devastador para los enojados seguidores de los Mets de Nueva York que se preguntan qué se está tramando en los despachos.

Mientras el club se embarca en una gran renovación, basta decir que el propietario Steve Cohen y el presidente de operaciones de béisbol David Stearns no son la pareja más popular en Queens en este momento.

“Soy muy optimista sobre hacia dónde se encamina nuestra temporada baja. Ciertamente tenemos trabajo por hacer, pero hay muchos buenos jugadores disponibles. Confío en que nos gustará dónde estará nuestro equipo una vez que lleguemos al día de apertura”, señaló Stearns el martes en Florida, antes de la noticia de la firma de Alonso con Baltimore.

Sin embargo, qué diferencia hace un año.

Cohen y Stearns fueron la sensación de la ciudad el diciembre pasado, superando a los Yankees de Nueva York por el codiciado agente libre Juan Soto con un contrato récord de US$765 millones.

Eso se produjo tras un inesperado avance a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2024, después de que Stearns lograra grandes éxitos con varias adquisiciones poco reconocidas durante su primer año a cargo: Sean Manaea, Luis Severino, José Iglesias y Tyrone Taylor.

Seguramente, con el respaldo financiero de Cohen y el intelecto de Stearns, los Mets estaban preparados para dar un gran mordisco a la Gran Manzana en los años venideros.

Pero mientras sus principales rivales continuaron prosperando este año, los Mets terminaron 83-79 y se perdieron los playoffs. Los segundos mayores gastadores del béisbol, con US$429 millones en nómina y proyección de impuesto de lujo, tuvieron un colapso sorprendente al cerrar 38-55 tras haber presumido del mejor récord en las mayores (45-24) el 12 de junio.

El día después de que terminó la temporada, Stearns asumió la culpa por equívocos en la fecha límite de cambios. Cohen se disculpó con los fanáticos en las redes sociales. El cuerpo técnico bajo el mando del mánager Carlos Mendoza fue depurado de inmediato.

Muchos pensaron que Cohen, uno de los propietarios más ricos en los deportes profesionales, rápidamente recurriría a su robusta billetera este invierno, al menos para mantener a Díaz y Alonso de salir en la agencia libre. Pero eso realmente no ha sucedido.

“Steve nos da todo lo que necesitamos. Tenemos muchos recursos. Ningún equipo tiene recursos interminables”, señaló Stearns esta semana.

Después de que los Mets firmaron al relevista dos veces All-Star Devin Williams con un contrato de US$51 millones por tres años, Díaz acordó un contrato de US$69 millones por tres años con los Dodgers de Los Ángeles, reinante doble campeones de la Serie Mundial, sujeto a un examen físico exitoso.

Informes de los medios indicaron que Nueva York fue superado por apenas US$3 millones en la puja por los servicios del puertorriqueño Díaz, quien llegó en 2019 y ocupa el tercer lugar en la historia de la franquicia con 144 salvamentos.

Luego, el miércoles, se supo que Alonso acordó un contrato de US$155 millones por cinco años con Baltimore, según dijo una persona con conocimiento de las negociaciones a The Associated Press. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico.

La persona dijo que los Mets expresaron interés en retener nuevamente el bate del primera base, lo cual hicieron la temporada baja pasada, pero decidieron esperar y ver qué sucedía entre Alonso y otros equipos en lugar de presionar una búsqueda ellos mismos.

“Estoy asombrado”, expresó en MLB Network Ron Darling, analista de transmisiones de los Mets y ex lanzador del equipo.

“Tal vez ahora entren en la carrera por Kyle Tucker, para un bate legítimo en el jardín. Pero es solo que, estos últimos dos días deben ser realmente difíciles para los fanáticos de los Mets”.

Todo esto después de que Nimmo, el jugador con más tiempo en el equipo, renunció a la cláusula de no canje en su contrato el mes pasado y aceptó un acuerdo con Texas por Marcus Semien, el segunda base ganador del Guante de Oro.

“Esos son tres jugadores increíblemente importantes, amados por la base de fanáticos, han demostrado que pueden lanzar o jugar en Nueva York. Eso no es algo fácil, ¿verdad? Y ahora, todos se han ido”, señaló Darling.

Alonso y Nimmo se combinaron para 63 jonrones y 218 carreras impulsadas la temporada pasada.

“Ahora le han pagado a Soto US$765 millones para recibir 150 bases por bola el próximo año”, añadió Darling.

Stearns creció en Manhattan apoyando a los Mets, y Cohen era un ferviente fanático incluso antes de comprar el club hace cinco años. Pero han mostrado poco sentimentalismo cuando se trata de valorar a los jugadores clave, y Stearns dijo después de cambiar a Nimmo que "repetir exactamente el mismo grupo no era lo correcto".

Informes de tensión en el vestuario surgieron en las últimas semanas, aunque Mendoza descartó esa noción.

Alonso tiene el récord de la franquicia con 264 jonrones. Él y Nimmo se unen a una lista notable de pilares de los Mets formados en casa que eventualmente se fueron a otros lugares, desde Tug McGraw, Tom Seaver, Jerry Koosman y Jon Matlack hasta Darryl Strawberry, Dwight Gooden, José Reyes y Jacob deGrom.

David Wright sigue siendo uno de los pocos jugadores estrella de posición que pasó toda su carrera en azul y naranja.

La presión sobre Stearns, un éxito en un mercado pequeño en Milwaukee, ahora aumenta exponencialmente para tapar varios grandes huecos y reconstruir un contendiente. El tercera base Mark Vientos podría pasar a primera como reemplazo de Alonso, pero los planes particulares de Nueva York no están claros. Y cuantos más jugadores de calidad se vayan, más difícil se vuelve convencer a los agentes libres de que los Mets están actualmente equipados para ganar.

Lo que es cierto es que la defensa y el corrido de bases son prioridades para Stearns, además de que parece muy reacio a dar contratos de más de tres años a jugadores en sus 30.

Y cree en poner a los jóvenes en el campo, buscando flexibilidad en la plantilla y espacio en posiciones que proporcionarán oportunidades de juego para los prometedores bateadores en un sistema de ligas menores altamente calificado como Carson Benge, Jett Williams y Ryan Clifford.

“Nuestros recursos que tenemos aquí son una ventaja enorme. Y mientras asignemos esos recursos inteligentemente, seguirán siendo una ventaja enorme”, señaló Stearns.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum y la escritora freelance de AP Kristie Ackert contribuyeron a este informe.

