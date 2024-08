Directivo electoral denuncia irregularidades en presidenciales de Venezuela

Uno de los directivos de la autoridad electoral de Venezuela denunció el lunes "irregularidades" en los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años entre denuncias opositoras de fraude.

Juan Carlos Delpino era uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Representaba a la oposición y está ahora en la clandestinidad.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirva a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", siguió en un comunicado que difundió en redes sociales.

Maduro fue proclamado por el CNE con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de la elección sigue sin publicar el detalle de la votación mesa por mesa debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición liderada por María Corina Machado asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó.

Tras la publicación de los resultados por parte del CNE se desataron protestas con saldo de 27 muertos, dos de ellos militares, además de 200 heridos y unos 2.400 detenidos que son tildados por Maduro de "terroristas".

Delpino denunció el desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas electorales y la interrupción de la transmisión de los resultados "por un presunto jaqueo".

"Según protocolos, la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese período que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada por un presunto jaqueo, habiendo silencio y una demora no explicada", detalló.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, convalidó el jueves 22 de agosto los resultados tras aceptar un recurso presentado por Maduro para "certificar" las elecciones y acusó de "desacato" a González Urrutia por negarse a ir a las audiencias.

Sobre González Urrutia pesa una investigación penal y la Fiscalía lo citó para este lunes.

Mbj/jt/nn

AFP