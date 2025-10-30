Directivos sanitarios piden agilizar los procesos y avanzar hacia modelos de compra basados en valor

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Española de Directivos de la Salud (Fundación SEDISA) ha celebrado el V Foro de Directivos de Gestión Económica y Centrales de Compras, un encuentro en el que los expertos participantes han subrayado la necesidad de marcos normativos más adaptados a la especificidad asistencial, mecanismos que permitan agilizar los procedimientos sin comprometer la transparencia, y el impulso a modelos de compra basados en valor y resultados en salud.

En el Foro, que concluye este viernes, se han analizado los procedimientos de adquisición de bienes y servicios sanitarios, su impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario y las implicaciones para la calidad asistencial.

"La contratación sanitaria constituye un eje estratégico de sostenibilidad y calidad asistencial. La gestión eficiente no es una función administrativa, sino una palanca de resultados de valor. Avanzar hacia modelos más ágiles, colaborativos y basados en valor es imprescindible para asegurar la disponibilidad de tecnologías, servicios y medicamentos en tiempo y forma", ha señalado el presidente de la Fundación SEDISA, Joaquín Estévez.

En su intervención, Javier López, subdirector general de Asuntos Generales y EconómicoPresupuestarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha subrayado los desafíos derivados de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público en un sistema sanitario caracterizado por la innovación acelerada y la variabilidad asistencial.

"Uno de los principales retos de cara a la contratación pública es, por un lado, las dificultades que supone acompasar el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyos plazos se miden en semanas/meses, con las necesidades asistenciales a las que cada día debemos indefectiblemente que dar respuesta de forma inmediata en nuestros hospitales y centros de salud. A esto se le unen las continuas innovaciones y avances tecnológicos, organizativos, de cartera de servicios que incrementan la complejidad y ralentizan la preparación de los expedientes de contratación. En definitiva, se trata de un sector en continua evolución que dificulta la planificación a medio y largo plazo", ha explicado López.

En relación con la necesidad de realizar una adaptación normativa específica para el ámbito sanitario, este experto explica que el sector sanitario tiene unas implicaciones tan delicadas y tan específicas que sería deseable la flexibilización de ciertos artículos y la rigidez de la Ley de Contratos, así como algunos límites establecidos para los acuerdos marcos, que es una figura que tramita actualmente el INGESA, o bien en negociaciones innecesarias en los procedimientos de adquisición de elementos exclusivos, entre otros.

"Se debe dotar a las Administraciones sanitarias y asistenciales de medios que reduzcan la carga burocrática, que permita adquirir a cada centro los medicamentos y productos sanitarios para cada concreta necesidad.

De este modo, creo que el sector sanitario mayoritariamente es proclive a esta adaptación normativa", ha detallado.

IMPLANTACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LA COMPRA

Para la implantación de la compra basada en valor, desde Sedisa explican que en los últimos años se están teniendo en cuenta criterios medioambientales en las centrales de Compras. En relación a la incorporación de éstos en los procesos, Paula Hors Comadira, directora del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya, ha indicado que "en primer lugar, se analizan las licitaciones que hay que tramitar desde la central de contratación, distinguiendo las que son de productos sanitarios, no sanitario y medicamentos".

"A partir de aquí, en la totalidad de las licitaciones de la central de contratación del CSC se incorporan criterios de adjudicación medioambientales que pueden versar sobre: envases, transporte, huella de carbono, SGMA, etiquetas (sobre todo en expedientes de ropa y vestuario), entre otros. Es importante empezar a introducir estos criterios como criterios de valoración que como criterios obligatorios ya que, en ocasiones, podrían ir en contra de la concurrencia", ha subrayado.

Asimismo, Hors destaca "la tramitación de consultas preliminares de mercado, herramienta que se está utilizando desde la central de contratación, entre otras finalidades, para identificar que están haciendo los proveedores en cuestiones medioambientales".