Director de AIE dice que crecimiento de demanda de crudo es inferior a 1 millón de bpd, prevé superávit

PARÍS, 19 feb (Reuters) - El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo el jueves que el crecimiento de la demanda de petróleo es inferior a un millón de barriles diarios y que se espera un superávit considerable.

Agregó que corresponde a los países de la OPEP+ decidir qué van a hacer, "pero dado que el crecimiento de la demanda es inferior a un millón de barriles diarios, esperamos un superávit sustancial con una producción considerable procedente del quinteto americano: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guyana".

Birol también dijo que la agencia está entrando en las fases finales para que la India se convierta en miembro de pleno derecho de la AIE. (Reporte de America Hernández y Forrest Crellin; edición de Charlotte Van Campenhout y Sudip Kar-Gupta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)