Director de IATA dice que la UE hace "muy poco" para abordar la competitividad de aerolíneas

BRUSELAS, 18 nov (Reuters) - El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, dijo el martes que la Unión Europea ha tomado "muy pocas medidas" para abordar la competitividad de las aerolíneas y criticó su política de compensación a los pasajeros.

Las aerolíneas europeas se han enfrentado a numerosos desafíos en los últimos años, desde huelgas de controladores aéreos, especialmente en Francia, hasta problemas con los fabricantes de motores y retrasos en la entrega de los nuevos aviones de bajo consumo de combustible de Boeing.

Las instituciones de la UE están negociando actualmente una reforma del reglamento de derechos de los pasajeros, de 20 años de antigüedad, denominado EU261, que según Walsh está obsoleto desde hace mucho tiempo.

Según indicó, el sistema de compensación por retrasos en los vuelos perjudica al 99% de los pasajeros, ya que menos del 1% de los vuelos se retrasan más allá del umbral de tres horas.

Los Estados miembros acordaron en junio elevar el umbral de retraso de vuelos a cuatro horas, desde las tres horas actuales para vuelos de corto recorrido y seis horas para vuelos de largo recorrido, sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo.

"Esto reduciría el incentivo perverso que tienen las aerolíneas para cancelar vuelos retrasados y sería coherente con la preferencia de los pasajeros por llegar tarde a no llegar", dijo la IATA en un comunicado emitido el martes. La IATA había solicitado umbrales de cinco y nueve horas, respectivamente.

El Parlamento Europeo, sin embargo, quiere eliminar los límites y añadir la posibilidad de llevar una pieza de equipaje de mano gratuita, entre otros cambios. El Parlamento, la Comisión y el Consejo se reunirán el miércoles y a principios de diciembre para continuar las negociaciones. (Información de Julia Payne; Editado en Español por Ricardo Figueroa)