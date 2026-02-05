Director de la AMA confía en que EEUU pagará y volverá al comité ejecutivo de la entidad

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 5 feb (Reuters) - El director de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, se mostró optimista el jueves respecto a que Estados Unidos pagará pronto sus contribuciones, aunque el país exige reformas antes de volver a ser parte del organismo.

En enero de 2025, Estados Unidos retuvo las cuotas de 2024 a la AMA, exigiendo reformas, tras una prolongada disputa entre las partes sobre la gestión de un caso que involucraba a 23 nadadores chinos.

Se descubrió que los nadadores habían dado positivo en controles antidopaje semanas antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, pero escaparon al castigo después de que la AMA aceptara la explicación de que habían estado expuestos a la sustancia prohibida trimetazidina a través de la contaminación de los recipientes de especias de la cocina de un hotel.

Un investigador seleccionado por la AMA en ese momento determinó que la entidad no había gestionado incorrectamente el caso.

"Estamos trabajando con normalidad (con Estados Unidos). Existen algunas discrepancias y dificultades, pero somos optimistas sobre el futuro", declaró Banka en una rueda de prensa.

"Cada año, cuando se trata de transferir el dinero desde Estados Unidos, siempre hay algunos requisitos técnicos", señaló.

Las relaciones entre la AMA y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) se han tensado desde el caso de los atletas chinos, y Estados Unidos no ha pagado desde entonces, con una deuda inicial en 2025 de US$3,625 millones de dólares.

Banka afirmó que no hay ningún obstáculo para que Estados Unidos pague sus cuotas y vuelva al comité ejecutivo de la AMA. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)