Director de la OMS dice que personal de la organización fue atacado en Ucrania
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BERLÍN, 15 oct (Reuters) -
Un equipo de la Organización Mundial de la Salud fue atacado el martes mientras acompañaba a un convoy de las Naciones Unidas en Ucrania, pero consiguió entregar suministros médicos en la ciudad de Bilozerka, según dijo el director general del órgano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en la red social X.
Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos resultaron dañados en el incidente, dijo Tedros el miércoles, que reiteró su llamamiento para que cesen los ataques contra trabajadores humanitarios. (Información de Kirsti Knolle; edición de Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
- 2
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 3
Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó
- 4
El análisis de Elisa Carrió sobre el acuerdo entre el gobierno argentino y Donald Trump: “Otro negocio”