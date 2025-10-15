Director de la OMS dice que personal de la organización fue atacado en Ucrania

BERLÍN, 15 oct (Reuters) -

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud fue atacado el martes mientras acompañaba a un convoy de las Naciones Unidas en Ucrania, pero consiguió entregar suministros médicos en la ciudad de Bilozerka, según dijo el director general del órgano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en la red social X.

Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos resultaron dañados en el incidente, dijo Tedros el miércoles, que reiteró su llamamiento para que cesen los ataques contra trabajadores humanitarios. (Información de Kirsti Knolle; edición de Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)