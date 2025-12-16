Director de Netflix promete seguir distribuyendo las películas de Warner Bros en cines en caso de adquisición

Netflix seguirá distribuyendo las películas de Warner Bros en los cines si su oferta de adquisición del histórico estudio tiene éxito, declaró el martes en París el director ejecutivo del servicio de streaming, Ted Sarandos.

"Seguiremos gestionando los estudios Warner Bros de forma independiente y estrenando las películas de forma tradicional en los cines", afirmó durante un evento en la capital francesa, al tiempo que admitió que sus comentarios anteriores sobre la distribución en salas "ahora confunden a la gente".

Anteriormente, Sarandos había sugerido que la experiencia de los cines era anticuada, superada por la comodidad del streaming.

El director de Netflix fue entrevistado por Maxime Saada, director del grupo de medios francés Canal+, en un teatro de París que presentaba los proyectos de Canal+ para 2026.

A principios de diciembre, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros Discovery (WBD) para adquirir la mayor parte del grupo por US$83.000 millones.

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si el acuerdo será aprobado por los reguladores. Mientras tanto, el grupo televisivo y cinematográfico Paramount Skydance presentó una contraoferta valorada en US$108.400 millones.