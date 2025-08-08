LA NACION

Director del Banco Central de Brasil descarta cambiar estimación de tasa neutral

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Director del Banco Central de Brasil descarta cambiar estimación de tasa neutral
Director del Banco Central de Brasil descarta cambiar estimación de tasa neutral

SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - El Banco Central de Brasil no está considerando cambiar su estimación de la tasa de interés neutral del 5% por el momento, dijo un director el viernes, a pesar de reconocer que las previsiones del mercado han sido un poco más altas que las de la autoridad monetaria.

"No soy partidario de revisar con frecuencia los tipos neutrales", dijo Diogo Guillén en un acto organizado por el medio de comunicación JOTA, añadiendo que ello provoca una mayor volatilidad.

"En este momento, no lo vamos a cambiar; si lo consideramos necesario, lo comunicaremos". (Reporte de Isabel Teles)

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. EE.UU. duplicó la recompensa para atrapar a Maduro: cuál es la cifra millonaria que ofrece
    2

    EE.UU. duplica la recompensa y ofrece 50 millones de dólares para atrapar a Maduro

  3. Confirman el procesamiento de una diputada de la izquierda por expresiones antisemitas
    3

    Confirman el procesamiento de una diputada de la izquierda por expresiones antisemitas

  4. Sueños y pesadillas mileístas
    4

    Sueños y pesadillas mileístas

Cargando banners ...