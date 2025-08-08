Director del Banco Central de Brasil descarta cambiar estimación de tasa neutral

SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - El Banco Central de Brasil no está considerando cambiar su estimación de la tasa de interés neutral del 5% por el momento, dijo un director el viernes, a pesar de reconocer que las previsiones del mercado han sido un poco más altas que las de la autoridad monetaria.

"No soy partidario de revisar con frecuencia los tipos neutrales", dijo Diogo Guillén en un acto organizado por el medio de comunicación JOTA, añadiendo que ello provoca una mayor volatilidad.

"En este momento, no lo vamos a cambiar; si lo consideramos necesario, lo comunicaremos". (Reporte de Isabel Teles)