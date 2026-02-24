Director ejecutivo de Juegos 2028 respalda a presidente comité organizador pese a archivos Epstein

Por Rory Carroll

23 feb (Reuters) - El director ejecutivo de Los Ángeles 2028, Reynold Hoover, respaldó al presidente del comité organizador, Casey Wasserman, y dijo a Reuters que su apoyo sigue siendo inquebrantable a pesar del aumento del escrutinio tras la reciente publicación de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein.

Estos comentarios fueron los primeros de Hoover sobre el asunto desde que el nombre de Wasserman apareció en los documentos publicados a finales del mes pasado, y los primeros desde que el alcalde de Los Ángeles le pidió que dimitiera.

Los documentos incluían intercambios de correos electrónicos coquetos de hace más de dos décadas entre Wasserman y la traficante sexual condenada Ghislaine Maxwell, una estrecha colaboradora de Epstein.

"La junta ha tomado su posición: ellos lo apoyan y yo lo apoyo", dijo Hoover, un teniente general en retiro del Ejército de Estados Unidos con tres estrellas, al hablar un día después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina.

A principios de este mes, la junta directiva de LA28 reafirmó su apoyo a Wasserman tras una revisión realizada por un abogado externo, que concluyó que su relación con Maxwell y con Epstein no iba más allá de lo que ya se había documentado públicamente.

A pesar de la controversia en torno a Wasserman, Hoover dijo que no se ha discutido buscar un sustituto, no se ha producido ninguna interrupción en las actividades diarias y los patrocinadores o posibles patrocinadores no han expresado ninguna preocupación.

"Estuve en una reunión en Dallas con un patrocinador potencial y ni siquiera se planteó el tema", dijo, y añadió que LA28 anunciará pronto otro patrocinador de primer nivel que se unirá a una lista que incluye a Delta Air Lines, Honda, Google, Starbucks, Comcast, Intuit y la consultora de gestión Korn Ferry.

"Nadie pregunta por ello", destacó.

Esos patrocinadores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si siguen apoyando a Wasserman.

Las declaraciones de Hoover son las primeras de un responsable de LA28 desde que Wasserman emitió un comunicado a finales del mes pasado en el que lamentaba su correspondencia con Maxwell, que, según él, tuvo lugar "mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes".

Wasserman dijo que nunca tuvo ninguna relación personal ni profesional con Epstein.

(Reporte de Rory Carroll en Roma. Editado en español por Javier Leira)