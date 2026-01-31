Director ejecutivo de Nvidia niega estar descontento con OpenAI, dice hay prevista una inversión "enorme"

TAIPÉI, 31 ene (Reuters) - Nvidia planea realizar una inversión «enorme» en OpenAI, probablemente la mayor de su historia, dijo el sábado su director ejecutivo, Jensen Huang, quien negó estar descontento con el desarrollador de ChatGPT

El fabricante de chips anunció en septiembre sus planes de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI, un acuerdo que le daría a la compañía el efectivo y el acceso que necesita para comprar chips avanzados, fundamentales para mantener su dominio en un panorama cada vez más competitivo

El Wall Street Journal informó el viernes que el plan se había estancado después de que algunos miembros del gigante de los chips expresaran sus dudas sobre el acuerdo

El informe indicaba que Huang había subrayado en privado a sus socios del sector en los últimos meses que el acuerdo original de 100.000 millones de dólares no era vinculante y no estaba cerrado

Huang también ha criticado en privado lo que ha descrito como una falta de disciplina en el enfoque empresarial de OpenAI y ha expresado su preocupación por la competencia a la que se enfrenta por parte de empresas como Google, de Alphabet, y Anthropic, según el WSJ

En declaraciones a periodistas en Taipéi, Huang dijo que era «una tontería» decir que no estaba contento con OpenAI

«Vamos a realizar una enorme inversión en OpenAI. Creo en OpenAI, el trabajo que hacen es increíble, son una de las empresas más importantes de nuestro tiempo y me encanta trabajar con Sam», afirmó, refiriéndose al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman

«Sam está cerrando la ronda (de inversión) y nosotros participaremos sin duda alguna», añadió Huang. «Invertiremos una gran cantidad de dinero, probablemente la mayor inversión que hayamos hecho nunca»

Cuando se le preguntó si sería más de 100.000 millones de dólares, respondió: «No, no, nada de eso»

OpenAI pretende recaudar hasta 100.000 millones de dólares en financiación, lo que la valoraría en unos 830.000 millones de dólares, informó anteriormente Reuters. (Reporte de Ben Blanchard, Editing by Timothy Heritage)