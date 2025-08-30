Director español Jaume Claret explora en Venecia los cambios de la adolescencia con "Extraño río"

El catalán Jaume Claret Muxart intentará conseguir el premio a la mejor ópera prima en la 82ª Mostra de Venecia con su primer largometraje, "Estrany riu" ("Extraño río"), una cinta sobre la adolescencia, "un género cinematográfico" aparte.

El filme compite en la sección "Horizontes" del festival, dedicada a nuevas tendencias, y está ambientado en un viaje familiar en bici por el Danubio, en el sur de Alemania, en el que Dídac, un chico de 16 años, se irá conociendo mejor.

"Me interesa mucho la adolescencia. Es como género cinematográfico, porque creo que es un momento de transformación, un momento de cambio", indicó Claret este sábado a la AFP, dando cuenta de una de sus "obsesiones".

"Esos personajes que de repente están en un momento en el que no saben cómo enfrentarse a la vida, pero que intentan fluir por ello o atreverse", apunta el director de 27 años.

Para encontrar al actor que encarna a Dídac, Jan Monter, Claret y su equipo hicieron un casting de más de 800 chavales en Cataluña (noreste de España). Jan era el 600.

Claret empezó a escribir la película con 19 años, precisamente durante un viaje con sus padres, tíos y primos por el Danubio, un "río misterioso" que es casi un personaje más.

"Lo que me interesaba más era lo físico de un río, el fluir, es una película que fluye", explicó el cineasta, tanto por la técnica (el notable uso del 'travelling') como por la narración. "También hay una fluidez del punto de vista, [que] no siempre es el de Dídac, sino que a veces [es el de] la madre, el del hermano...", afirma el barcelonés.

- "Generación fluida" -

La cinta también refleja posiciones propias de la generación Z (nacidos entre 1993 y 2009, aproximadamente), una "generación fluida", según el director, parte de la primera generación de la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

Esto queda patente por ejemplo en las conversaciones que mantiene el protagonista con su padre cuando hablan sobre su orientación sexual, una cuestión que "Extraño río" aborda pero sin hacer un drama de ello.

"No es la tragedia de salir del armario, porque [Dídac] ni siquiera sale", comenta Claret, sino que acepta el deseo que está sintiendo, algo "hiperhumano".

El joven cineasta, que asegura que el rodaje fue "la mejor experiencia de [su] vida", defiende la necesidad de "disfrutar haciendo pelis". "Eso del director que sufre mucho para hacer una película es algo del pasado. No hay que sufrir".

"Extraño río" llegará a las salas en España el 3 de octubre, pero antes, pasará por las pantallas del Festival de Cine de Busan, en Corea del Sur, y del de San Sebastián.

