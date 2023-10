(Actualiza con nueva información, agrega citas)

Por Adriana Barrera

Ciudad de méxico, 9 oct (reuters) - el director general de la petrolera mexicana pemex, octavio romero, negó el lunes que la estatal haya donado crudo a algún gobierno extranjero, al ser consultado sobre posibles sanciones a méxico por donaciones a cuba.

México inició exportaciones regulares de crudo y otros productos a Cuba a finales del primer trimestre de este año. Desde entonces, ha despachado unos 2.8 millones de barriles a la isla, que esta sufriendo cortes eléctricos y escasez de combustibles de motor, según datos y análisis independientes.

"Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero", dijo Romero al ser cuestionado por una diputada durante una comparecencia con legisladores.

"No miento", añadió. Sin embargo, el funcionario no hizo mención a los envíos hechos hasta ahora ni si ha habido alguna compensación económica para México.

El tanquero de bandera cubana Vilma se encontraba el lunes en la terminal mexicana Pajaritos, en el Golfo de México, cargando unos 400,000 barriles de crudo para exportación a Cuba, según datos de LSEG.

De acuerdo a reportes de prensa y a una columna del diplomático mexicano en retiro Agustín Gutiérrez, el Eximbank habría cancelado en agosto un crédito por 800 millones de dólares a Pemex por las donaciones de crudo a Cuba, una isla de gobierno comunista sobre la que pesan diversas sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos.

Según la columna, la agencia habría ya finalizado los trámites para el crédito pero le habría comunicado a Pemex, de manera confidencial, la cancelación luego de donaciones de petróleo en junio y julio.

Al respecto, Romero dijo que el Eximbank no había ni sancionado a Pemex ni cancelado algún préstamo.

"No es cierto", dijo el funcionario sobre el tema. "No hay ninguna multa en lo mas mínimo y no hay ninguna cancelación de ningún crédito", subrayó.

Romero añadió que lo que hubo fue un acuerdo para "ya no solicitar ese crédito", pero sin dar detalles y sin confirmar el monto. (Reporte de Adriana Barrera; Reporte adicional de Marianna Párraga en Houston; Editado por Ana Isabel Martínez y Diego Oré)