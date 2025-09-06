Director independiente estadounidense Jim Jarmusch triunfa en el Festival de Venecia

Por Crispian Balmer

VENECIA, 6 sep (Reuters) - El director independiente estadounidense Jim Jarmusch se quedó el sábado con el codiciado León de Oro del Festival de Venecia con "Father Mother Sister Brother", una meditación en tres partes sobre los incómodos lazos entre padres e hijos adultos.

Dividida en capítulos ambientados en Nueva Jersey, Dublín y París, la película cuenta con un reparto con figuras como Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat.

Cada entrega transcurre a través de encuentros domésticos en los que no ocurre gran cosa, pero los pequeños gestos y silencios esbozan la incomodidad generacional que puede acosar a las familias.

"Les agradezco que hayan apreciado nuestra película", dijo Jarmusch, uno de los pilares del cine independiente estadounidense, que se dio a conocer en la década de 1980 con obras poco convencionales y de bajo presupuesto como "Stranger Than Paradise" y "Down by Law".

Su última película recibió críticas mayoritariamente positivas, pero no era una de las favoritas para el primer premio, ya que muchos críticos se decantaban por "The Voice of Hind Rajab", un estremecedor relato real del asesinato de una niña palestina de cinco años durante la guerra de Gaza.

Al final, la película dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania se llevó el León de Plata.

El italiano Toni Servillo fue elegido mejor actor por su interpretación de un presidente cansado que se acerca al final de su mandato en "La Grazia", dirigida por Paolo Sorrentino.

La china Xin Zhilei ganó el premio a mejor actriz por su papel en "The Sun Rises On Us All", un drama dirigido por Cai Shangjun que ahonda en asuntos de sacrificio, culpa y sentimientos no resueltos entre amantes distanciados que comparten un oscuro secreto.

El Festival de Venecia marca el inicio de la temporada de premios y suele presentar grandes favoritas para los Oscar. En los últimos cuatro años, las películas estrenadas aquí han obtenido más de 90 nominaciones y casi 20 premios.

Venecia ha sido considerada a menudo como el más glamuroso y menos político de los grandes festivales de cine, pero en 2025 las películas que causaron mayor impacto se centraron en la actualidad, con la actual invasión israelí de Gaza proyectando una larga sombra.

"The Voice of Hind Rajab", que utiliza el audio real de las desesperadas súplicas de ayuda de una joven cuando su automóvil es tiroteado por Israel, fue la favorita de los espectadores, que le dieron una ovación récord de 24 minutos en su estreno.

"El cine no puede traer de vuelta a Hind, ni puede borrar la atrocidad cometida contra ella.

Nada puede restaurar lo que le fue arrebatado, pero el cine puede preservar su voz, hacer que resuene más allá de las fronteras", dijo Ben Hania el sábado. "Su voz seguirá resonando hasta que la rendición de cuentas sea real, hasta que se haga justicia".

El premio al mejor director fue para Benny Safdie por "The Smashing Machine", protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson en el papel del pionero de las artes marciales mixtas Mark Kerr.

El premio especial del jurado fue para el italiano Gianfranco Rosi por su documental en blanco y negro "Below the Clouds", sobre la vida en la caótica ciudad meridional de Nápoles, enmarcada por repetidos terremotos y la amenaza de erupciones volcánicas.

Entre las películas que se fueron de Venecia con las manos vacías se encuentran un trío de producciones de Netflix, el thriller nuclear de Kathryn Bigelow "A House of Dynamite", la nueva versión de Guillermo del Toro de "Frankenstein" y la comedia dramática de Noah Baumbach "Jay Kelly". (Crispian Balmer, Roberto Mignucci y Alexandra Hudson Editado en español por Javier Leira)