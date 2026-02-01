Director Juegos Los Ángeles 2028 se disculpa por correos electrónicos con Maxwell, niega relación con Epstein

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 1 feb (Reuters) - El director de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, se disculpó por haber mantenido comunicación con la traficante sexual condenada Ghislaine Maxwell hace más de 20 años, tras la publicación de una serie de correos electrónicos personales entre ambos

Los nuevos archivos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein, exnovio de Maxwell, publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluían intercambios de correos electrónicos coquetos entre Wasserman, que estaba casado en ese momento, y Maxwell, que datan de 2003

Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 por delitos que incluyen el tráfico sexual de menores. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio

"Nunca tuve una relación personal ni profesional con Jeffrey Epstein", afirmó Wasserman en un comunicado el domingo. "Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos"

Maxwell fue detenida en 2020 tras ser acusada por la fiscalía federal de reclutar y preparar a niñas para mantener relaciones sexuales con Epstein entre 1994 y 2004

"Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell", dijo Wasserman, que añadió que la misma tuvo lugar antes de que los delitos "salieran a la luz"

El Comité Olímpico Internacional, que colabora estrechamente con Wasserman en la preparación de Los Ángeles 2028, se negó a comentar el asunto

"Creo que el Sr. Wasserman ha hecho su declaración y no tenemos nada más que añadir", dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una rueda de prensa antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina de la próxima semana

Wasserman es un ejecutivo del mundo del deporte y el entretenimiento que ha liderado el proyecto LA28 desde la fase de candidatura y actualmente es presidente del comité organizador. Los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 fueron adjudicados a la ciudad en 2017. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)