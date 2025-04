Directora británica Molly Manning Walker presidirá jurado de sección paralela en Cannes

La británica Molly Manning Walker, directora del filme sobre violencia sexual "How to have sex", presidirá el jurado de la sección paralela del Festival de Cannes Una cierta mirada, en mayo.

El jurado también contará con la cineasta francosuiza Louise Courvoisier, que dirigió "Vingt Dieux" ("Holy Cow"); el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart ("120 latidos por minuto"), el director italiano Roberto Minervini ("The Damned", "Los malditos") y la directora del Festival de Cine de Róterdam, la croata Vanja Kaludjercic.

Veinte películas, incluyendo nueve óperas primas, fueron seleccionados este año. Algunas son muy esperadas, como los primeros trabajos en tanto que cineastas de las actrices Scarlett Johansson y Kristen Stewart, así como la cinta del actor Harris Dickinson.

La 78ª edición del Festival de Cannes tendrá lugar del 13 al 24 de mayo en esa ciudad del sur de Francia.

Veintitrés filmes competirán por la Palma de Oro. Por la alfombra roja, está previsto que desfilen estrellas como Tom Cruise, Robert De Niro, Denzel Washington, Robert Pattinson, Pedro Pascal, Emma Stone, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence o Juliette Binoche.

