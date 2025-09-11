Directora de brazo comercial de mexicana Pemex deja su cargo, será remplazada por Adán Enrique Ramos: fuentes
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - La directora del brazo comercial de la petrolera estatal mexicana Pemex, Margarita Pérez, dejó su cargo y será remplazada por Adán Enrique Ramos, dijeron el jueves varias fuentes a Reuters.
Pérez, quien asumió el cargo tras la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado, se despidió de su equipo en un correo al que Reuters tuvo acceso.
Una de las fuentes dijo que Pérez presentó a su equipo como su remplazo a Adán Enrique Ramos, un funcionario de Hacienda.
No estaba claro si el cambio de jefe de PMI será inmediato. Pemex no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Stefanie Eschenbacher, Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)
