Directora de brazo comercial de mexicana Pemex deja su cargo, será remplazada por Adán Enrique Ramos: fuentes

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - La directora del brazo comercial de la petrolera estatal mexicana Pemex, Margarita Pérez, dejó su cargo y será remplazada por Adán Enrique Ramos, dijeron el jueves varias fuentes a Reuters.

Pérez, quien asumió el cargo tras la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado, se despidió de su equipo en un correo al que Reuters tuvo acceso.

Una de las fuentes dijo que Pérez presentó a su equipo como su remplazo a Adán Enrique Ramos, un funcionario de Hacienda.

No estaba claro si el cambio de jefe de PMI será inmediato. Pemex no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Stefanie Eschenbacher, Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)