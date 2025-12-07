Directora de San Ildefonso ante el sorteo de Navidad: "Lo más difícil es que los niños sepan gestionar sus emociones"

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

A escasas dos semanas para el gran día, todo está en marcha en la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, donde se ultiman detalles y últimos preparativos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre y, "sin ninguna duda, lo más difícil es que los chicos y chicas sepan gestionar sus emociones".

Así lo explica la directora del centro, Mar Muñoz, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asegura que la formación técnica (leer, cantar, extraer bien los números) "es solo cuestión de práctica".

La parte emocional ya es otra cosa. El día 22 es muy especial para los niños y niñas que, durante unas cuatro horas, son el centro de atención de muchos millones de españoles que están pendientes del más mínimo detalle. Para trabajar este aspecto, los educadores de la residencia les trasladan "seguridad y sentido de la responsabilidad por lo que están haciendo, trabajando su autoestima y enseñándoles técnicas para controlar el estrés mediante la relajación".

Según detalla Mar Muñoz, el "miedo a equivocarse leyendo los números o a no saber controlar los nervios" son las principales y más comunes preocupaciones o inseguridades entre los niños y niñas que participan en esta actividad extraescolar y, por tanto, voluntaria.

Para actuar en los sorteos, se escoge a aquellos niños o niñas de la Residencia que tienen buen timbre de voz y pronunciación clara, a los que se ejercita para la fácil y rápida lectura de los números y se les enseña el manejo de las bolas de los sorteos mediante ensayos continuos con material que la Lotería Nacional ha puesto a disposición del centro.

"A mediados del mes de octubre realizamos un casting con los chicos y chicas que viven en la Residencia y que cumplen con los criterios de edad para poder participar en el sorteo", señala la directora del centro, que aclara que deben contar entre "10 años y hasta 14, con alguna excepción".

Muñoz vive muy de cerca todo el trabajo de preparación, incluidos los ensayos. Así, explica que tienen una duración de entre 20 y 30 minutos, se desarrollan por parejas, dos días a la semana en el salón de actos de la Residencia. "Se realizan utilizando tablas y bolas iguales a las que se utilizarán en el sorteo y ensayan el canto y la coreografía del sorteo", apunta.

En el más importante y popular de todos los sorteos de lotería en España participan un total de 28 menores en 2025, "todos" voluntarios (12 niños y 16 niñas) de nacionalidad española (19), peruana (4), boliviana, venezolana, hondureña, colombiana y nicaragüense. Sus familias provienen de Guinea, España, Perú, Bolivia, Paraguay, Filipinas, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Colombia y Paraguay.

Este año se estrenan 11 menores, mientras que 17 son veteranos del sorteo, para el que ya están definidas las parejas que cantarán y extraerán las bolas de la suerte "teniendo en cuenta su tono de voz y el ritmo que llevan al cantar", subraya la directora.

Respecto al equipo docente que acompaña a los niños y niñas, Mar Muñoz indica que está formado por cuatro educadores sociales, una persona encargada del vestuario y por la propia directora, todos también voluntarios. Estos profesionales se encargan "de la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la vida cotidiana" y además "desarrollan la acción socio-educativa con los chicos y las chicas".

PRUEBA DE VESTUARIO Y CALZADO

Mar Muñoz cuenta que los niños y niñas "hacen una prueba de vestuario y de calzado una semana antes para dejar el traje preparado" para el día 22 de diciembre. La víspera tendrá lugar el ensayo general en el Teatro Real. Ese día también se realiza el examen y recuento de las bolas que participarán en el sorteo.

Este año, como el sorteo se celebra un lunes y ya no hay colegio por el descanso navideño, la rutina será la siguiente: "Vendrán a la Residencia a las 7.30 horas ya vestidos con sus uniformes para dirigirnos al Teatro Real. Después del sorteo se irán a casa con sus familias para disfrutar de unas bien merecidas vacaciones".

Cuando termina todo y se cierran las puertas del coliseo madrileño, los niños viven ese momento "con alegría porque comienzan sus vacaciones de Navidad".

En su caso, Mar Muñoz cuenta que este es su segundo año como directora de la Residencia, tras casi 28 años trabajando en el centro como educadora. "Para mí es un orgullo y una gran gratificación personal estar al frente del equipo de trabajo de una de las instituciones más antiguas de España", afirma.

Asimismo, sostiene que, detrás de la participación de los niños y niñas en el sorteo, "hay un gran trabajo socio-educativo" mediante el cual tratan de "normalizar la vida cotidiana de los chicos y chicas que viven en la Residencia, velando por la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, higiene, descanso, ocio y tiempo libre, estudio etc.) y acompañando a las familias en la crianza de sus hijos e hijas".

En la actualidad, la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid acoge a un total de 53 menores, de entre 6 y 14 años. El centro es un recurso socio-educativo del Ayuntamiento de la capital para familias que requieren de un apoyo temporal en la crianza de sus hijos.

La Residencia es la encargada de dar continuidad a la tradición de cantar la Lotería, que se inició el 9 de marzo de 1771, cuando por primera vez el alumno Diego López participó en un sorteo. Finalizada la estancia de los menores en el centro, Loterías y Apuestas del Estado colabora con sus estudios hasta el más alto grado de cualquier carrera universitaria que realicen.