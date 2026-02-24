Directora del Museo del Louvre renuncia tras el robo de joyas en París

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron aceptó el martes la renuncia de la directora del Museo del Louvre. La directora había estado en el centro de las críticas tras un asombroso y bochornoso robo de las joyas de la Corona francesa.

La renuncia de Laurence des Cars fue anunciada por la oficina presidencial en un comunicado.

El texto indicó que Macron elogió la decisión de des Cars de dimitir, al calificarla como “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo y fuerte impulso para llevar a cabo grandes proyectos que incluyen mejoras de seguridad, modernización” y otras iniciativas.

En octubre unos ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros (US$102 millones) en un asalto de fin de semana en el museo más visitado del mundo, lo que conmocionó al planeta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.