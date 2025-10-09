Directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU se recupera de un derrame cerebral
La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la estadounidense Cindy McCain, sufrió un derrame cerebral leve esta semana, pero "se espera que se recupere por completo", informó el jueves este organismo de la ONU.
McCain regresará a su casa en Arizona para recuperarse, indicó el PMA en un comunicado. Esta diplomática de 71 años ocupa el cargo de directora del PMA desde abril de 2023.
McCain es la viuda del fallecido senador estadounidense John McCain, candidato presidencial republicano que perdió frente a Barack Obama en 2008.
Durante su baja, que se prevé que se extienda entre cuatro y seis semanas, el subdirector ejecutivo, Carl Skau, supervisará las operaciones del PMA.
