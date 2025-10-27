Directores de 57 museos del mundo, entre ellos el Prado y el MNAC, apoyan a la directora del Louvre tras el robo

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los directores de 57 museos del mundo, entre los que se encuentran el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, han apoyado en una carta a la directora del Museo del Louvre en París, Laurence des Cars, tras el robo de la pinacoteca el pasado 19 de octubre.

"Los museos no son bastiones ni cajas fuertes. Aunque crean un entorno seguro para el arte y su público, su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad. En este momento difícil y esta prueba para el Louvre, expresamos nuestro más sincero apoyo a nuestros colegas, así como a su presidenta y directora, Laurence des Cars, cuyo liderazgo y dedicación a la misión del museo, en particular como lugar de unión en nuestras sociedades tan fracturadas, son profundamente respetados y admirados", firman en una carta que ha publicado el diario francés 'Le Monde'.

Así, Miguel Falomir, del Prado, o Pepe Serra, del MNAC, son algunos de los responsables que firman el escrito, además de Maria Balshaw, de la Tate de Londres; Taco Dibbits, del Rijksmuseum (Ámsterdam); Claire Bernardi, del Museo Nacional de la Orangerie (París); Francesca Cappelletti, directora general de la Galería Borghese (Roma); Christophe Cherix, director del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; Nicholas Cullinan, director del Museo Británico (Londres); o Cécile Debray, presidenta del Museo Nacional Picasso-Paris.

Así, relacionan el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, y de la emperatriz Eugenia de Montijo --la corona fue encontrada en el exterior del Louvre aunque estaba dañada-- con la "brutalidad" del mundo y alertan de que sus instituciones se enfrentan a actos "cada vez más violentos".

"Lo que ocurrió en el Louvre es uno de los mayores temores de los profesionales de los museos. Algunos de nosotros ya lo hemos vivido. Estos riesgos pesan sobre cada una de nuestras instituciones. Pesan sobre cada obra desde el momento en que se expone", añade la carta.

En ese sentido, defienden que los museos son "lugares de transmisión y de asombro" y destacan la labor que tienen para ofrecer momentos de placer y contemplación a sus visitantes.

"Nos permiten aprender del pasado, iluminar el presente, dialogar íntimamente con las obras maestras que conservan. Nos permiten ver el mundo de otra manera", aseguran.

Precisamente, este domingo la Policía francesa ha detenido a varios presuntos responsables del robo. Aunque fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones, la Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, que habría ocurrido el sábado por la noche en el aeropuerto internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.