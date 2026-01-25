Directores empresariales de Minnesota piden desescalada luego de un nuevo tiroteo en el estado

NUEVA YORK (AP) — Más de 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minnesota, como Target, Best Buy y UnitedHealth, firmaron una carta abierta publicada el domingo en el sitio web de la Cámara de Comercio de Minnesota en la que hacen un llamado a las autoridades estatales, locales y federales a trabajar en conjunto

La misiva es parte del intento de las compañías por encontrar la manera de abordar las tensiones en el estado y en todo el país luego de las protestas como resultado de los dos tiroteos en que agentes federales han abatido a civiles durante operativos migratorios en Minnesota

"Con la trágica noticia de ayer, hacemos un llamado a una desescalada inmediata de las tensiones y a que las autoridades estatales, locales y federales trabajen juntas para encontrar soluciones reales", señala la carta

Entre los directores ejecutivos que firmaron la carta se incluye a William Brown, de 3M; Corie Barry, de Best Buy; Jeff Harmening, de General Mills; Michael Fiddelke, próximo CEO de Target; y Stephen Helmsley, de UnitedHealth Group, entre otros

Antes de la publicación de la carta, la mayoría de las empresas más grandes con sede en Minnesota no se habían pronunciado públicamente sobre las redadas migratorias en el estado y el malestar de la población

Pero el tema se ha vuelto más difícil de evitar. Durante las últimas dos semanas, los manifestantes han arremetido contra algunas empresas que consideran que no habían adoptado una postura lo suficientemente firme contra las redadas migratorias federales, como Target. A principios de enero, un hotel de Minnesota que no quiso dar alojamiento a agentes federales de inmigración se disculpó y dijo que la negativa violaba sus propias políticas

En una demanda presentada hace unas semanas, el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul mencionaron el devastador impacto económico como argumento para solicitar que un juez federal ordene el fin de las redadas migratorias. Según la denuncia, algunas empresas han reportado caídas en sus ventas hasta por un 80%

"En este complicado momento para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación entre los líderes locales, estatales y federales para alcanzar una solución rápida y duradera que permita a las familias, empresas, nuestros empleados y comunidades en todo Minnesota reanudar nuestro trabajo para construir un futuro brillante y próspero", asegura la carta

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa